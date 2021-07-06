Американские номерные знаки отличаются в каждом штате, а еще чрезвычайно интересны с точки зрения дизайна, особенно учитывая скучные бело-желто-голубые прямоугольники евроблях и отечественных номеров. Для вещи, которая имеет чисто практическое значение, номерные таблички в США удивительно декоративны. По крайней мере некоторые из них.

Образцы номерных знаков для автомобилей всех 50 штатов США заметно отличаются по дизайну, в зависимости от региона: Северо-Западные территории, например, имеют самый интересный дизайн.

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Часто на номерных табличках, кроме собственно индивидуального номера, закрепленного за автомобилем, изображаются местные символы штата, девиз, а иногда даже адрес правительственного сайта. Последнее – несомненно, плохая идея, поскольку разглядывать надпись на ходу или вбивать ее в браузер просто опасно.

В обзоре представлены только стандартизированные номерные таблички, утвержденные соответствующими органами каждого штата; индивидуальные номера могут иметь совершенно другой дизайн. В некоторых штатах стандартный образец для номерного знака не один, а несколько. В таких случаях в обзоре представлен только самый интересный из них.

Фото: автомобильные номерные знаки разных штатов США образца 2021 года / Autoblog