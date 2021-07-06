Американські номерні знаки різняться у кожному штаті, а ще надзвичайно цікаві з точки зору дизайну, особливо зважаючи на нудні біло-жовто-блакитні прямокутники євроблях та вітчизняних номерів. Для речі, яка має суто практичне значення, номерні таблички у США напрочуд декоративні. Принаймні деякі з них.

Зразки номерних знаків для автомобілів усіх 50 штатів США помітно різняться за дизайном, залежно від регіону: Північно-Західні Території, наприклад, мають найцікавіший дизайн.

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Часто на номерних табличках, крім власне індивідуального номера, закріпленого за автомобілем, зображуються місцеві символи штату, девіз, а іноді навіть адресу урядового сайту. Останнє – поза сумнівом, погана ідея, оскільки роздивлятись напис на ходу або вбивати його у браузер просто небезпечно.

У огляді представлено лише стандартизовані номерні таблички, затверджені відповідними органами кожного штату; індивідуальні номери можуть мати зовсім інший дизайн. У деяких штатах стандартний зразок для номерного знаку не один, а кілька. В таких випадках в огляді представлено лише найцікавіший з них.

Фото: автомобільні номерні знаки різних штатів США зразка 2021 року / Autoblog