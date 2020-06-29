Первые 30 тыс. кубометров металлургических шлаков уже использованы на украинских дорогах

На объектах “Большой стройки” в 4 областях Украины активно используются технологии устройства слоев дорожной одежды из отходов. Металлургические шлаки применяются вместо природных каменных материалов (гранитных) в качестве щебеночных материалов.

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Всего, в 2020 году будет использовано более 482 тыс. кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров, используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев – Днепр (дорога Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка).

Сейчас почти 30 тыс. кубометров из запланированного объема металлургических шлаков уже использовано в дорожных конструкциях.

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