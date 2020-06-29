Перші 30 тис. кубометрів металургійних шлаків вже використані на українських дорогах

На об’єктах Велике будівництво в 4 областях України активно використовуються технології улаштування шарів дорожнього одягу з відходів промисловості. Металургійні шлаки застосовуються замість природних кам’яних матеріалів (гранітних) в якості щебеневих матеріалів.

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Всього, у 2020 році буде використано понад 482 тис. кубометрів металургійних шлаків при будівництві доріг. Їх використають на будівництві доріг у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Найбільший обсяг шлаків, 373 тис. кубометрів використають у Дніпропетровській області – на будівництві першого українського хайвею – маршруту Київ – Дніпро (дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка).

Наразі, майже 30 тис. кубометрів із запланованого обсягу металургійних шлаків вже використано у дорожніх конструкціях.

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