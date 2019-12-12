Если заправляться на upg, можно выиграть миллион бонусов на заправку автомобиля.

В сети АЗС upg с 25 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года проходит акция "Гигантские бонусы". В ней принимают участие постоянные клиенты сети, у которых есть зарегистрированная карточка лояльности UPGgood. Чтобы стать участником акции, достаточно лишь заправить машину любым горючим в количестве от 20 литров. А еще лучше – заправляться таким объемом регулярно, ведь тогда шансов выиграть бонусы на топливо будет больше.

Чтобы принять участие в акции "Гигантские бонусы", ничего собирать, вырезать или накапливать не надо. Выигрыш будет указан на фискальном чеке, который выдается после оплаты. На нем будет указана или одна из букв слова "БОНУС", или другой выигрыш.

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Среди десятков тысяч призов в акции разыгрываются мгновенные бонусные начисления, а также удобства на следующую заправку. Главный приз – один миллион бонусов на карту UPGgood, что эквивалентно 10 тысячам гривен. Именно на такую ​​сумму будет пополнен бонусный счет на карточку UPGgood каждому из 40 счастливчиков, которым на чеках выпадут все буквы слова "БОНУС". Еще 200 клиентов получат бонусы по 100 тысяч бонусов (эквивалентно 1000 грн). Зачисленные средства можно будет потратить как на оплату горючего, так и на другие товары в сети АЗС upg.

Шансы на выигрыш миллиона бонусов или других призов увеличиваются, если заправлять свой автомобиль качественным белорусским топливом в сети АЗС upg регулярно.

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