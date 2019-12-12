Якщо заправлятись на upg, можна виграти мільйон бонусів на заправку авто.

У мережі АЗС upg з 25 листопада 2019 року по 16 лютого 2020 року проходить акція "Гігантські бонуси". В ній беруть участь постійні клієнти мережі, які мають зареєстровану картку лояльності UPGgood. Щоб стати учасником акції, варто лише заправити машину будь-яким пальним у кількості від 20 літрів. А ще краще – заправлятись таким об'ємом регулярно, адже тоді шансів виграти бонуси на пальне буде більше.

Щоб взяти участь в акції "Гігантські бонуси", нічого збирати, вирізати чи накопичувати не треба. Виграш буде вказано на фіскальному чекові, який видається після оплати. На ньому буде вказана або одна з букв слова “БОНУС”, або інший виграш.

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Серед десятків тисяч призів в акції розігруються миттєві бонусні нарахування, а також вигоди на наступну заправку. Головний приз – один мільйон бонусів на картку UPGgood, що еквівалентно 10 000 гривень. Саме на таку суму буде поповнений бонусний рахунок на картку UPGgood кожному з 40 щасливчиків, яким на чеках випадуть усі букви слова “БОНУС”. Ще 200 клієнтів отримають бонуси по 100 000 бонусів (еквівалентно 1000 грн). Зараховані кошти можна буде витрати як на оплату пального, так і на інші товари в мережі АЗС upg.

Шанси на виграш мільйона бонусів чи інших призів збільшуються, якщо заправляти своє авто якісним білоруським пальним у мережі АЗС upg регулярно.

Нагадаємо, що автоексперт перевірив динаміку авто на бензині А-100.