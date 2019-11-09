Повреждения кузова наши автомобили получают в самых разных ситуациях, но итог всегда один: вмятины нужно как-то исправлять. И часто владельцам хочется сделать это своими руками – дело-то во многих случаях, кажется, нехитрое.

Конечно, повреждение повреждению рознь: серьезные “травмы” кузова неизбежно требуют вмешательства профессиональных рихтовщиков, а незначительные вмятины бывалым автомобилистам так и хочется выправить самостоятельно. Но не все так просто.

Вмятину такого рода умелый рихтовщик выправит так, что можно будет обойтись без покраски. Аматору такое не под силу.

Опытные мастера-рихтовщики утверждают, что неумелыми действиями можно усугубить неприятность и удорожить будущий ремонт. Например, прибавить на металле несколько трудноудалимых “морщин” или создать заломы там, где их не было совсем, и где квалифицированный мастер мог бы обойтись простейшим выравниванием детали без ее покраски.

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Тому есть несколько причин

Листовая сталь – материал во многом особый. Например, она не просто мнется, подобно бумаге. При определенных условиях – в том числе непреднамеренно созданных ремонтником – она умеет растягиваться, увеличивая свою площадь. Это и другие свойства осложняет работу.

Особые навыки. Даже если опытный автомобилист знаком со многими видами слесарных работ, этот опыт не пригодится в работе с листовым металлом. Нужны навыки именно рихтовки, которыми владеют только специалисты с большой практикой.

Инструмент. Для исправления вмятин на кузовных деталях нужен специальный инструмент – молотки, лопатки, подставки, часто – электросварка. Если работать подручными средствами, результат будет не самым лучшим – вмятина поменяет свою геометрию, но все равно будет видна.

Малярные работы. Если бы правкой металла все и заканчивалось! Увы, не менее чем в половине случаев после рихтовки потребуется покраска, и это еще один барьер на пути к безупречному виду отремонтированной детали: аматору вряд ли удастся покрасить металл так, как это делают профессионалы.

Одних только молотков для рихтовки металла существует около полудюжины. Не считая подставок, наковален и подобной оснастки.

Итак, с высокой долей вероятности можно утверждать, что исправить повреждения лицевых панелей кузова своими руками не удастся. Во всяком случае так, чтобы они не были заметны после ремонта с расстояния нескольких шагов.

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Конечно, если стоит задача исправить серьезное повреждение, которое мешает вращаться или поворачиваться колесу, препятствует его ходу вверх-вниз, то за монтировку и молоток можно браться, но если цель – вернуть машине безупречный с точки зрения эстетики вид, лучше обращаться к профессионалам. К слову, имейте в виду, что многие виды повреждений кузовных деталей сегодня можно исправить так называемым безпокрасочным методом. Данная технология представлена во многих городах страны, но естественно, она не гарантирует результата, если перед тем имело место вмешательство неквалифицированных ремонтников.

При грамотной работе с металлом многие вмятины можно исправить без следа.

Рекомендация Авто24

Есть виды работ, которые можно доверять только профессионалам, и исправление вмятин на кузове – в их числе. Не торопитесь исправить что-то самостоятельно: очень мала вероятность того, что результат будет безупречным. А ведь вам хочется, чтобы автомобиль был красивым – иначе зачем вы озадачились этим ремонтом?

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