Пошкодження кузова автомобілі отримують в найрізноманітніших ситуаціях, але підсумок завжди один: вм'ятини потрібно якось виправляти. І часто власникам хочеться зробити це своїми руками – справа в багатьох випадках здається нехитрою.

Звичайно, пошкодження серйозно відрізняються один від одного: серйозні “травми" кузова неминуче вимагають втручання професійних рихтувальників, а незначні вм'ятини автомобілістам так і хочеться виправити самостійно. Та не все так просто.

Вм'ятину такого роду умілий рихтувальник виправить так, що можна буде обійтися без фарбування. Аматору таке не під силу.

Досвідчені майстри-рихтувальники стверджують, що невмілими діями можна посилити неприємність і збільшити цінник майбутнього ремонту. Наприклад, додати на металі кілька "зморшок", які важко видалити, чи створити заломи там, де їх не було зовсім, і де кваліфікований майстер міг би обійтися найпростішим вирівнюванням деталі без її фарбування.

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Цьому є кілька причин

Листова сталь – матеріал особливий. Наприклад, вона не просто мнеться, подібно до паперу. За певних умов – у тому числі ненавмисно створених ремонтником – вона вміє розтягуватися, збільшуючи свою площу. Ці та інші властивості ускладнюють роботу.

Особливі навички. Навіть якщо досвідчений автомобіліст знайомий з багатьма видами слюсарних робіт, цей досвід не стане в нагоді в роботі з листовим металом. Потрібні навички саме рихтування, якими володіють тільки фахівці з великою практикою.

Інструмент. Для виправлення вм'ятин на кузовних деталях потрібен спеціальний інструмент – молотки, лопатки, підставки, часто – електрозварювання. Якщо працювати підручними засобами, результат буде не найкращим – вм'ятина змінить свою геометрію, однак її все одно буде видно.

Малярські роботи. Якби ж правкою металу все і закінчувалося! На жаль, щонайменше в половині випадків після рихтування потрібне фарбування, і це ще один бар'єр на шляху до бездоганного вигляду відремонтованої деталі: аматорові навряд вдасться пофарбувати метал так, як це роблять професіонали.

Одних тільки молотків для рихтування металу існує близько півдюжини. Не враховуючи підставок, лопаток та подібного обладнання.

Тож з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що виправити пошкодження лицьових панелей кузова своїми руками не вдасться. У всякому разі так, щоб вони не були помітні після ремонту з відстані кількох кроків.

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Звичайно, якщо стоїть завдання виправити серйозне пошкодження, яке заважає обертатися або повертатися колесу, перешкоджає його ходу вгору-вниз, то за монтировку й молоток можна братися, але якщо мета – повернути машині бездоганний, з точки зору естетики, вигляд, краще звертатися до професіоналів.

До слова, майте на увазі, що багато видів пошкоджень кузовних деталей сьогодні можна виправити так званим безфарбувальним методом. Дана технологія представлена в багатьох містах країни, але природно, вона не гарантує результату, якщо перед тим було втручання некваліфікованих ремонтників.

При грамотній роботі з металом багато вм'ятин можна виправити без сліду.

Рекомендація Авто24

Є види робіт, які можна довіряти тільки професіоналам, і виправлення вм'ятин на кузові – в їх числі. Не поспішайте виправити щось самостійно: дуже мала ймовірність того, що результат буде бездоганним. А вам же хочеться, щоб автомобіль був красивим – інакше навіщо ви перейнялися цим ремонтом?

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