Как вывозят "брошенные" авто с дорог и дворов столицы: видео

Каждая машина имеет своего законного хозяина, но если автомобиль выглядит “неприлично” – такую машину могут забрать на штрафплощадку. Так решил Совет обороны Киева. Как на практике происходит вывоз таких автомобилей рассказали в материале ТСН.

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Если автомобиль стоит на улице его “заброшенное” состояние определяют инспекторы благоустройства. Машины которые стоят во дворах эвакуируют после обращений граждан. Среди признаков “заброшенности” называют спущенные колеса, очевидные технические неисправности и неопрятный вид.

Насколько законны такие действия коммунальщиков оценку могут дать юристы. Ведь если автомобиль стоит без нарушений даже длительное время, то по действующему украинскому законодательству никаких наказаний для владельца такого авто не предусмотрено.