Як вивозять "покинуті" авто з доріг та дворів столиці: відео

Кожна автівка має свого законного господаря, але якщо автомобіль виглядає “непристойно” – таку машину можуть забрати на штрафмайдачик. Так вирішила Рада оборони Києва. Як на практиці відбувається вивезення таких автомобілів розповіли в матеріалі ТСН.

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Якщо автомобіль стоїть на вулиці його “покинутий” стан визначають інспектори благоустрою. Машини які стоять у дворах евакуюють після звернень громадян. Серед ознак “покинутості” називають спущені колеса, очевидні технічні несправності та неохайний вигляд.

Наскільки законні такі дії комунальників оцінку можуть дати юристи. Адже якщо автомобіль стоїть без порушень навіть тривалий час, то за діючим українським законодавством жодних покарань для власника такого авто не передбачено.