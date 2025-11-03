Как зарегистрировать крупнотоннажный транспорт

Крупнотоннажная и технологичная техника играет критически важную роль в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и логистике. Однако ее использование на территории Украины требует прохождения большого круга бюрократии и оформленных огромного количества документов.

Регистрация или перерегистрация такого транспорта обеспечивает законность эксплуатации, подтверждает право собственности и гарантирует возможность дальнейших юридических операций с техникой. Предприниматели вынуждены тратить немало времени на бюрократические процедуры

Когда предприниматели должны обращаться в сервисный центр МВД

Оформление необходимо в случае:

- приобретения нового крупнотоннажного или технологического транспорта

- смены собственника или названия предприятия

- временного ввоза техники из-за рубежа

- получения техники в наследство

- потери или непригодности документов

Во всех случаях техника должна быть учтена государством и соответствовать техническим требованиям для эксплуатации в Украине.

Где проводят регистрацию

Постановка на учет осуществляется в территориальных сервисных центрах МВД по всей стране. Среди них: Киев (ТСЦ 8041, 8045), Львов (4641), Днепр (1241, 1248), Запорожье (2341), Харьков (6341), Одесса (5142), Чернигов (7441), Винница (0541), а также центры в Ровно, Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске, Хмельницком и других регионах.

Выбор центра не зависит от места регистрации владельца или предприятия.

Пошаговая процедура

Подача документов в выбранный сервисный центр.

Проверка техники экспертной службой МВД (идентификационные номера, техническое состояние в определенных случаях).

Внесение сведений в реестр.

Выдача свидетельства о регистрации и номерных знаков установленного образца.

Необходимые документы

Регистрация нового технологического транспорта:

документы, подтверждающие законное приобретение техники

документ, удостоверяющий личность или полномочия представителя

декларация соответствия по Техническому регламенту безопасности машин

при необходимости - документ соответствия по шумовому излучению

заключение экспертизы - если техника была в использовании за рубежом

Перерегистрация:

документ, подтверждающий право собственности (или изменения, касающиеся его)

свидетельство о регистрации

документы, удостоверяющие личность или полномочия

заключение экспертного исследования в случае требования законодательства

Временная регистрация:

документ на право пользования техникой

документы, удостоверяющие личность или уполномочивание

свидетельство о регистрации (если оно уже существует)

заключение экспертизы при необходимости

Важные изменения

Для техники, зарегистрированной до обновления нормативов, перерегистрация возможна только после экспертной проверки идентификационных номеров узлов и агрегатов. Это исключает риски использования поддельных или измененных составных частей.

Почему это важно

Наличие официальной регистрации упрощает:

легальное использование транспорта в Украине

пересечение границы и международную деятельность предприятий

участие в тендерах и госзаказах

страхование и получение компенсаций в случае инцидентов

продажу, лизинг, передачу техники третьим лицам

Для бизнеса отсутствие регистрации может означать штрафы, простой в работе, а в отдельных случаях - изъятие техники.