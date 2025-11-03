Як зареєструвати великотоннажний транспорт

Великотоннажна та технологічна техніка відіграє критично важливу роль у промисловості, сільському господарстві, будівництві та логістиці. Однак її використання на території України вимагає проходження великого кола бюрократії та оформлених величезної кількості документів.

Реєстрація або перереєстрація такого транспорту забезпечує законність експлуатації, підтверджує право власності та гарантує можливість подальших юридичних операцій із технікою. Підприємці змушені витрачати чимало часу на бюрократичні процедури.ю

Коли підприємці мусять звертатися до сервісного центру МВС

Оформлення необхідне у разі:

• придбання нового великотоннажного чи технологічного транспорту

• зміни власника або назви підприємства

• тимчасового ввезення техніки з-за кордону

• отримання техніки у спадок

• втрати або непридатності документів

У всіх випадках техніка має бути врахована державою та відповідати технічним вимогам для експлуатації в Україні.

Де проводять реєстрацію

Постановка на облік здійснюється у територіальних сервісних центрах МВС по всій країні. Серед них: Київ (ТСЦ 8041, 8045), Львів (4641), Дніпро (1241, 1248), Запоріжжя (2341), Харків (6341), Одеса (5142), Чернігів (7441), Вінниця (0541), а також центри у Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших регіонах.

Вибір центра не залежить від місця реєстрації власника або підприємства.

Покрокова процедура

Подання документів до обраного сервісного центру.

Перевірка техніки експертною службою МВС (ідентифікаційні номери, технічний стан у визначених випадках).

Внесення відомостей до реєстру.

Видача свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків встановленого зразка.

Необхідні документи

Реєстрація нового технологічного транспорту:

документи, що підтверджують законне набуття техніки

документ, що посвідчує особу або повноваження представника

декларація відповідності за Технічним регламентом безпеки машин

за потреби — документ відповідності щодо шумового випромінювання

висновок експертизи — якщо техніка була у використанні за кордоном

Перереєстрація:

документ, що підтверджує право власності (або зміни, що його стосуються)

свідоцтво про реєстрацію

документи, що посвідчують особу або уповноваження

висновок експертного дослідження в разі вимоги законодавства

Тимчасова реєстрація:

документ на право користування технікою

документи, що посвідчують особу або уповноваження

свідоцтво про реєстрацію (якщо воно вже існує)

висновок експертизи за потреби

Важливі зміни

Для техніки, зареєстрованої до оновлення нормативів, перереєстрація можлива лише після експертної перевірки ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів. Це виключає ризики використання підроблених або змінених складових частин.

Чому це важливо

Наявність офіційної реєстрації спрощує:

легальне використання транспорту в Україні

перетин кордону та міжнародну діяльність підприємств

участь у тендерах і держзамовленнях

страхування та отримання компенсацій у разі інцидентів

продаж, лізинг, передачу техніки третім особам

Для бізнесу відсутність реєстрації може означати штрафи, простій у роботі, а в окремих випадках — вилучення техніки.