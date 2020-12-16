Каждый водитель имеет возможность лишь одним телефонным звонком юридически повлиять на чиновника, который не удерживает дорогу в надлежащем состоянии.

Ямы и выбоины на дороге могут стать причиной ДТП. Особенно в темное время суток. При этом многие жалуются на неудовлетворительное состояние дорог. Тем не менее, чаще всего недовольства остаются в разговорах и мало кто из водителей принимает реальные меры. Однако возможности для реального влияния есть и ими недавно воспользовался оди из украинских водителей.

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Как все было

Водитель ехал по дороге и увидел посреди дороги большую яму. Он безотлагательно позвонил на "102" и сообщил о наличии этой ямы.

На место приехали сотрудники полиции, которые в присутствии свидетелей составили акт проверки состояния дорожного покрытия. В этом акте они зафиксировали недостатки на дорожном полотне, а именно выбоину шириной 9 м и длиной 17,6 м.

На этом сотрудники полиции не остановились и нашли руководителя областной Службы автомобильных дорог, к обязанностям которого относилось обеспечение безопасности дорожного движения на этой дороге.

По результатам проверки, сотрудники полиции составили в отношении руководителя Службы автомобильных дорог постановление о привлечении его к административной ответственной за 1 ст. 140 КУоАП и наложили штраф в размере 1020 грн.

Напомним: согласно ч. 1 ст. 140 КуОАп нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения при возникновении условий, которые угрожают безопасности движения, или непринятие своевременных мер к восстановлению безопасных условий для движения предусматривают наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1020 грн до 1360 грн.

Что решил суд

Чиновник не согласился с тем, что он обязан содержать дорогу в безопасном для движения состоянии, и обжаловал постановление полиции в суде.

Однако, суд высказал противоположное мнение и сделал вывод, что субъектом ответственности по ч. 1 ст. 140 КуОАп, учитывая положения ст. ст. 7, 10 Закона “О автомобильные дороги” и Положение о Службе автомобильных дорог, является руководитель Службы автомобильных дорог, поскольку именно в его обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог установлены законодательством.

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Особое внимание суд обратил на тот факт, что об указанном опасном участке дороги участники дорожного движения не были информированы, а именно не было установлено соответствующих временных дорожных знаков на опасном участке. Суд признал такое содержание автодороги прямым нарушением норм и стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения, и таким, что непосредственно создает угрозу его безопасности.

По результатам рассмотрения дела суд признал руководителя службы автомобильных дорог виновным в необеспечении безопасности движения на указанной дороге и признал законным наложенный на него штраф в размере 1020 грн. (Дело №489/961/20).

Что можно сделать

Таким образом, в случае обнаружения на дороге ям, повреждений и выбоин каждый водитель имеет право позвонить в полицию на номер 102 с требованием зафиксировать нарушение и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Эти шаги помогут предотвратить дорожно-транспортное происшествие и вероятно спасти кому-то жизнь.