Кожен водій має можливість лише одним телефонним дзвінком юридично вплинути на чиновника, який не утримує дорогу в належному стані.

Ями та вибоїни на дорозі можуть стати причиною ДТП. Особливо у темну пору доби. При цьому багато хто скаржаться на незадовільний стан доріг. Проте, частіше всього невдоволення залишаються у розмовах і мало хто з водіїв вживає реальних заходів. Проте можливості для реального впливу є і ними нещодавно скористався оди з українських водіїв.

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Як все було

Водій їхав по дорозі та побачив посеред дороги велику яму. Він невідкладно зателефонував на «102» та повідомив про наявність цієї ями.

На місце приїхали працівники поліції, які у присутності свідків склали акт перевірки стану дорожнього покриття. У цьому акті вони зафіксували недоліки на дорожньому полотні, а саме вибоїну шириною 9 м та довжиною 17,6 м.

На цьому працівники поліції не зупинились та знайшли керівника обласної служби автомобільних доріг, до обов’язків якого належало забезпечення безпеки дорожнього руху на цій дорозі.

За результатами перевірки, працівники поліції склали відносно керівника служби автомобільних доріг постанову про притягнення його до адміністративної відповідальної за 1 ст. 140 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1020 грн.

Нагадаємо: відповідно до ч. 1 ст. 140 КУпАП порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху передбачають накладення штрафу на посадових осіб в розмірі від 1020 грн. до 1360 грн.

Що вирішив суд

Чиновник не погодився із тим, що він зобов’язаний утримувати дорогу у безпечному для руху стані, та оскаржив постанову поліції у суді.

Однак, суд висловив протилежну думку та зробив висновок, що суб`єктом відповідальності, за ч. 1 ст. 140 КУпАП, з огляду на положення ст. ст. 7, 10 Закону «Про автомобільні дороги» та Положення про Службу автомобільних доріг, є керівник Служби автомобільних доріг, оскільки саме його обов`язки із забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автодоріг встановлені законодавством.

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Особливу увагу суд звернув на той факт, що про вказану небезпечну ділянку дороги учасники дорожнього руху не були інформовані, а саме не було встановлено відповідних тимчасових дорожніх знаків на небезпечній ділянці. Суд визнав таке утримання автодороги прямим порушенням норм та стандартів, які стосуються безпеки дорожнього руху, та таким, що безпосередньо створює загрозу його безпеці.

За результатами розгляду справи суд визнав керівника служби автомобільних доріг винним у незабезпеченні безпеки руху на вказаній дорозі та визнав законним накладений на нього штраф у розмірі 1020 грн. (Справа №489/961/20).

Що можна зробити

Таким чином, у разі виявлення на дорозі ям, пошкоджень чи вибоїн кожен водій має право зателефонувати в поліцію на номер 102 з вимогою зафіксувати порушення та притягнути винних посадових осіб до відповідальності.

Ці кроки допоможуть запобігти дорожньо-транспортній пригоді та ймовірно врятувати комусь життя.