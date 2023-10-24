Финляндия продолжает помогать Украине, на днях отправив очередную партию техники из девяти спасательных машин разного назначения.

Эту правительственную программу координирует Министерство внутренних дел Финляндии. По словам главы этого ведомства Мари Рантанена, помощь украинским спасательным службам составляет около 20% всех гуманитарных траншей его страны.

Еще около 10 процентов общей правительственной помощи направлено для украинского образования. Эта поддержка включает в себя 15 школьных автобусов и более 10 грузовиков школьной мебели. Также направлено школам спортивное оборудование.

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"Сейчас Финляндия посылает девять спасательных машин. Летом Финляндия передала Украине четыре машины скорой помощи и одну пожарную. Помощь будем наращивать и дальше", – подчеркнул Мари Рантанен.

Список октябрьского транша техники:

кареты скорой помощи – четыре;

пожарные автомобили – три;

автоцистерна – одна;

автолестница – одна.

Большинство гуманитарных грузов посылают операторы частного и государственного секторов. В прошлом месяце Финляндия направила товары для энергетики, транспортные средства, ИТ-товары и оборудование, собранные в рамках кампании "Ноутбуки для Украины".

Уже отправлено в Украину 280 грузовиков со всяческой гуманитарной номенклатурой товара и 65 транспортных средств гражданского применения.

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Редакция Авто24 получила перечень отправленных Финляндией в Украину гуманитарных грузов гражданского назначения в прошлом и нынешнем годах. Список огромен, почти ежемесячно в конвоях присутствовала техника.

Список финских отправлений в Украину в 2023 году:

в сентябре направлено энергетическое оборудование (генераторы, трансформаторы и электродвигатели), транспортные средства (автоцистерна, три автобуса, автолестница, ИТ-товары и оборудование (ноутбуки, мобильные телефоны и мониторы, всего 676 шт.);

В течение августа Финляндия доставила большое количество материалов, связанных с очисткой воды. Кроме того, направлены пункты обогрева и пожарная машина;

в июне отправили пожарное оборудование, больничные принадлежности, генераторы и школьную мебель. Для реагирования на нужду из-за разрушения Каховской дамбы отправлены продуктовые наборы, средства очистки воды и временное жилье;

в мае в Украину отправили пакеты для родов, генераторы и средства спасения. Кроме того, доставлен широкий спектр медицинских товаров, в т.ч. мониторы, инкубаторы для недоношенных детей;

в апреле отправлено разное энергетическое, медицинское оборудование и два автобуса;

в марте отправлено 77 трансформаторов, два передвижных тепло- и парогенератора, крупногабаритные генераторы и запчасти к ним, солнечную электростанцию и другое разное энергетическое оборудование. Кроме того, в Украину доставили пакеты для беременных, зимнюю одежду, медицинские принадлежности, школьную мебель, автобус, автомобиль скорой помощи и тренажер скорой помощи.

в феврале отправлено несколько больших резервных генераторов, блоки ИБП, трансформаторы, один мобильный тепло- и парогенератор, три пожарных машины и одна автоцистерна, два терморегулятора, пожарные костюмы и 500 упаковок для беременных;

в январе отправлены автобусы, энергетическое оборудование, средства индивидуальной защиты и медицинские средства.

В настоящее время формируются новые конвои с пакетами для энергетического сектора, спасательных служб и здравоохранения. Машины тоже будут. По словам руководителя МВД Финляндии Мари Рантанена, поддержка Украины – долгосрочное дело, которое вряд ли скоро закончится...