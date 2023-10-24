Фінляндія продовжує допомагати Україні, на днях відправивши чергову партію техніки із дев’яти рятувальних машин різного призначення.

Цю роботу урядової програми координує місцеве Міністерство внутрішніх справ. За словами очільника цього відомства Марі Рантанена, допомога українським рятувальним службам становить близько 20% усіх гуманітарних траншів Фінляндії.

Ще близько 10 відсотків загальної урядової допомоги спрямовано для української освіти. Ця підтримка включає 15 шкільних автобусів і понад 10 вантажівок шкільних меблів. Також надіслано школам спортивне обладнання, наприклад.

Читайте також Фінські бронетранспортери поповнять бронепарк ЗСУ

"Зараз Фінляндія надсилає дев’ять рятувальних машин. Влітку Фінляндія передала Україні чотири машини швидкої допомоги та одну пожежну. Допомогу будемо нарощувати й далі", – підкреслив Марі Рантанен.

Перелік жовтневого траншу техніки:

карети швидкої допомоги - чотири;

пожежні автомобілі - три;

автоцистерна - одна;

автодрабина - одна.

Більшість гуманітарних вантажів надсилають оператори приватного та державного секторів. Минулого місяця Фінляндія надіслала товари для енергетики, транспортні засоби, ІТ-товари та обладнання, зібрані в рамках кампанії “Ноутбуки для України”.

Вже відправлено до України 280 вантажівок з усілякою гуманітарною номенклатурою товару та 65 транспортних засобів цивільного застосування.

Читайте також Бійці ЗСУ показали, як воюють на фінському броньовику

Редакція Авто24 отримала перелік відправлених Фінляндією до України гуманітарних вантажів цивільного призначення у минулому та нинішньому роках. Список величезний, майже щомісяця в конвоях була присутня техніка.

Перелік фінських відправлень в Україну у 2023 році:

у вересні надіслано енергетичне обладнання (генератори, трансформатори та електродвигуни), транспортні засоби (автоцистерна, три автобуси, автодрабина, ІТ-товари та обладнання (ноутбуки, мобільні телефони та монітори, всього 676 шт.);

протягом серпня Фінляндія доставила велику кількість матеріалів, пов’язаних з очищенням води. Крім того, направлено пункти обігріву та пожежну машину;

у червні відправили пожежне обладнання, лікарняне приладдя, генератори та шкільні меблі. Для реагування на потребу в допомозі, через руйнування Каховської дамби відправлено продуктові набори, засоби очищення води та тимчасове житло;

у травні в Україну відправили пакунки для пологів, генератори та засоби порятунку. Крім того, доставлено широкий спектр медичних товарів, у т.ч. монітори, інкубатори для недоношених дітей;

у квітні відправлено різне енергетичне обладнання, медичне обладнання та два автобуси;

у березні відправлено 77 трансформаторів, два пересувних тепло- та парогенератори, великогабаритні генератори та запчастини до них, сонячну електростанцію та інше різне енергетичне обладнання. Крім того, в Україну доставили пакунки для вагітних, зимовий одяг, медичне приладдя, шкільні меблі, автобус, автомобіль швидкої допомоги та тренажер швидкої допомоги.

у лютому відправлено кілька великих резервних генераторів, блоки ДБЖ, трансформатори, один мобільний тепло- та парогенератор, три пожежні машини та одну автоцистерну, два терморегулятори, пожежні костюми та 500 пакунків для вагітних;

у січні відправлено автобуси, енергетичне обладнання, засоби індивідуального захисту та медичні засоби.

Наразі формуються нові конвої з пакетами для енергетичного сектору, рятувальних служб і охорони здоров’я. Машини також будуть. За словами керівника МВС Фінляндії Марі Рантанена, підтримка України – довгострокова справа, яка навряд чи скоро закінчиться...