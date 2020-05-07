Один из сайтов частных объявлений обнародовал автомобили, которые чаще всего искали украинцы в течение апреля.

Сайт Auto.ria проанализировал поисковые запросы украинцев относительно новых и подержанных автомобилей на своем сайте. Согласно этим данным создано два рейтинга – поиск новых и подержанных авто.

Топ-5 поиска подержанных авто в апреле:

  1. Audi A6
  2. Skoda Octavia A5
  3. Ford Focus
  4. Audi A4
  5. Renault Megane

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Интересно, что все подержанные авто, вошедшие в Топ-5 рейтинга – легковые, в то время как среди новых – все SUV.

Топ-5 поиска новых авто в апреле:

  1. Kia Sportage
  2. Mercedes-Benz GLE-Class
  3. Mercedes-Benz G-Class
  4. Renault Duster
  5. Toyota RAV4

Напомним, что объявлены самые продаваемые новые авто за апрель.​​​​​​​