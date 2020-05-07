Один из сайтов частных объявлений обнародовал автомобили, которые чаще всего искали украинцы в течение апреля.

Сайт Auto.ria проанализировал поисковые запросы украинцев относительно новых и подержанных автомобилей на своем сайте. Согласно этим данным создано два рейтинга – поиск новых и подержанных авто.

Топ-5 поиска подержанных авто в апреле:

Audi A6 Skoda Octavia A5 Ford Focus Audi A4 Renault Megane

Также в тему: В апреле продавали только новые электромобили

Интересно, что все подержанные авто, вошедшие в Топ-5 рейтинга – легковые, в то время как среди новых – все SUV.

Топ-5 поиска новых авто в апреле:

Kia Sportage Mercedes-Benz GLE-Class Mercedes-Benz G-Class Renault Duster Toyota RAV4

Напомним, что объявлены самые продаваемые новые авто за апрель.​​​​​​​