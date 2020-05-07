Один из сайтов частных объявлений обнародовал автомобили, которые чаще всего искали украинцы в течение апреля.
Сайт Auto.ria проанализировал поисковые запросы украинцев относительно новых и подержанных автомобилей на своем сайте. Согласно этим данным создано два рейтинга – поиск новых и подержанных авто.
Топ-5 поиска подержанных авто в апреле:
- Audi A6
- Skoda Octavia A5
- Ford Focus
- Audi A4
- Renault Megane
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Интересно, что все подержанные авто, вошедшие в Топ-5 рейтинга – легковые, в то время как среди новых – все SUV.
Топ-5 поиска новых авто в апреле:
- Kia Sportage
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Mercedes-Benz G-Class
- Renault Duster
- Toyota RAV4
Напомним, что объявлены самые продаваемые новые авто за апрель.