Один з сайтів приватних оголошень оприлюднилив автомобілі, які найчастіше шукали українці протягом квітня.

Сайт Auto.ria проаналізував пошукові запити українців щодо нових та вживаних автомоблів на свому сайті. Відповідно до цих даних, створено два рейтинги – пошук нових та вживаних авто.

Топ-5 пошуку вживаних авто в квітні:

Audi A6 Skoda Octavia A5 Ford Focus Audi A4 Renault Megane

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Цікаво, що всі вживані авто, які ввійшли в ТОП-5 рейтингу – легкові, в той час як серед нових - усі SUV.

Топ-5 пошуку нових авто в квітні:

Kia Sportage Mercedes-Benz GLE-Class Mercedes-Benz G-Class Renault Duster Toyota RAV4

Нагадаємо, що оголошено найбільш продавані нові авто за квітень.