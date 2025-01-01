Какие авто передали волонтеры из Латвии

Небольшой караван из пяти машин пригнали волонтеры благотворительной организации Gaisma tumsā (Свет в темноте) из города Вентспилс. Перед тем как военным передать автомобили, их салоны пришлось освободить от собранной и закупленной помощи.

Как говорится на ФБ-странице благотворительной организации, ее волонтеры посетили больницу в Стрые и санаторий в Моршине, куда привезли гостинцы. Там лечатся раненые и проходят адаптацию, физическое и психологическое восстановление те, кто вернулся из России после трех лет плена.

Читайте также Латвия готовит водителям-нарушителям штраф в миллион евро

Автомобили пригнали не новые, но в добротном техническом состоянии. На этот раз колонну машин сформировали благодаря Талсинскому муниципальному совету. Депутаты этого органа приняли решение помочь украинским защитникам техникой.

Для этого в муниципальных структурах было выведено из эксплуатации и по акту передано волонтерской организации для доставки в Украину пять автомобилей (см. фото ниже). В список были внесены Škoda Octavia, Toyota Avensis, VW Passat, Opel Vectra и Renault Traffic.

Фото: Gaisma tumsā

Это не первый пакет помощи муниципалитету и жителям Талсинского района, которые поддерживают Украину в борьбе против оккупантов с 24 февраля 2022 года. И эта работа продолжается.

Пока одна группа волонтеров перегоняла машины с гуманитарными грузами в Украину, другая группа занималась поиском техники для следующих транспортных пакетов.

Читайте также Изъятые у пьяных водителей автомобили в Латвии будут передавать для ВСУ

В Норвегии уже приобретена машина скорой помощи для эвакуации раненых (см. фото ниже). Автомобиль еще нужно доставить в Латвию, провести ему техническое обслуживание, а при необходимости сделать мелкий ремонт.

Фото: Gaisma tumsā

Сформированный караван машин также пойдет в Украину с гуманитарными грузами. Частично место займут заказанные ранеными вентиляторы и кондиционеры – в госпитальных палатах и комнатах санатория такие атрибуты в жару очень актуальны.