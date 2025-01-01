Які авто передали волонтери з Латвії

Невеличкий караван з п’яти машин пригнали волонтери благодійної організації Gaisma tumsā (Світло в темряві) з міста Вентспілс. Перед тим як військовим передати автомобілі, їх салони довелося звільнити від зібраної та закупленої допомоги.

Як йдеться на ФБ-сторінці благодійної організації, її волонтери відвідали лікарню у Стриї та санаторій у Моршині, куди привезли гостинці. Там лікуються поранені та проходять адаптацію, фізичне й психологічне відновлення ті, хто повернувся з Росії після трьох років полону.

Читайте також Латвія готує водіям-порушникам штраф у мільйон євро

Автомобілі пригнали не нові, але у добротному технічному стані. Цього разу колону машин сформували завдяки Талсінській муніципальній раді. Депутати цього органу прийняли рішення допомогти українським захисникам технікою.

Задля цього в муніципальних структурах було виведено з експлуатації й по акту передано волонтерській організації для доставлення в Україну п’ять автомобілів (див. фото нижче). До списку були внесені Škoda Octavia, Toyota Avensis, VW Passat, Opel Vectra та Renault Traffic.

Фото: Gaisma tumsā

Це не перший пакет допомоги муніципалітету та мешканців Талсінського району, які підтримують Україну в боротьбі проти окупантів з 24 лютого 2022 року. І ця робота продовжується.

Поки одна група волонтерів переганяла машини з гуманітарними вантажами в Україну, інша група займалася пошуком техніки для наступних транспортних пакетів.

Читайте також Вилучені у п’яних водіїв автомобілі в Латвії передаватимуть для ЗСУ

У Норвегії вже придбано машину швидкої допомоги для евакуації поранених (див. фото нижче). Автомобіль ще потрібно доставити до Латвії, провести йому технічне обслуговування, а при потребі й дрібний ремонт.

Фото: Gaisma tumsā

Сформований караван машин також піде в Україну з гуманітарними вантажами. Частково місце займуть замовлені пораненими вентилятори та кондиціонери – в госпітальних палатах та кімнатах санаторію такі атрибути в спеку дуже актуальні.