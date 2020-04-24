В I кв. 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет 99,8 тыс. легковых автомобилей: 20,3 тыс. новых и 79,5 тыс. растаможенных подержанных иномарок.
В результате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года первичный рынок легковых авто уменьшился больше чем вдвое. Сказалось резкое падение регистраций импортируемых авто с пробегом. Напомним, годом ранее в стране действовало льготное растаможивание и легализация евроблях, в результате чего показатели регистраций подержанных машин тогда были беспрецедентно высокими. Также свою роль в формировании негативной динамики сыграло приостановление с середины марта регистраций подержанных машин, вызванное закрытием Сервисных центров МВД на карантин.
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В то же время регистрации новых легковых авто по итогам первых трех месяцев выросли на 11 процентов. Но из-за их незначительной доли на первичном рынке, этот рост не смог нивелировать общее падение.
Бестселлером среди новых авто в первом квартале текущего года стал компактный кроссовер Renault Duster, а лидером в растаможенном секод-хенде – Volkswagen Passat.
Рейтинг самых популярных моделей новых легковых автомобилей на основе статистики за I кв. 2020 года:
1. Renault Duster – 1479 шт.;
2. Toyota RAV-4 – 1312 шт.;
3. KIA Sportage – 1252 шт.;
4. Renault Logan – 960 шт.;
5. Renault Sandero – 780 шт.;
6. Nissan X-Trail – 603 шт.;
7. Skoda Octavia – 598 шт.;
8. Toyota Land Cruiser Prado – 591 шт.;
9. Hyundai Tucson – 525 шт.;
10. Mazda CX5 – 443 шт.
Рейтинг самых популярных подержанных машин с января по март, впервые поставленных на учет в Украине:
1. Volkswagen Passat – 4684 шт.;
2. Renault Megane – 4569 шт.;
3. Skoda Octavia – 4289 шт.;
4. Volkswagen Golf – 3536 шт.;
5. Ford Focus – 3005 шт.;
6. Skoda Fabia – 2209 шт.;
7. Opel Astra – 1983 шт.;
8. Volkswagen Jetta – 1800 шт.;
9. Opel Zafira – 1734 шт.;
10. Nissan Rogue – 1463 шт.
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