У I кв. 2020 року українці придбали і поставили на облік 99,8 тис. легкових автомобілів: 20,3 тис. нових і 79,5 тис. розмитнених вживаних іномарок.

В результаті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року первинний ринок легкових авто зменшився більш ніж вдвічі. Позначилося різке падіння реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Нагадаємо, роком раніше в країні діяло пільгове розмитнення і легалізація євроблях, в результаті чого показники реєстрацій вживаних машин тоді були безпрецедентно високими. Також свою роль у формуванні негативної динаміки зіграло призупинення, з середини березня, реєстрацій вживаних машин, викликане закриттям Сервісних центрів МВС на карантин.

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У той же час реєстрації нових легкових авто за підсумками перших трьох місяців зросли на 11 відсотків. Але через їх незначну частку на первинному ринку, це зростання не змогло нівелювати загальне падіння.

Бестселером серед нових авто в першому кварталі поточного року став компактний кросовер Renault Duster, а лідером в розмитненому секод-хенді – Volkswagen Passat.

Рейтинг найпопулярніших моделей нових легкових автомобілів на основі статистики за I кв. 2020 року:

1. Renault Duster – 1479 шт.;

2. Toyota RAV-4 – 1312 шт.;

3. KIA Sportage – 1252 шт.;

4. Renault Logan – 960 шт.;

5. Renault Sandero – 780 шт.;

6. Nissan X-Trail – 603 шт.;

7. Skoda Octavia – 598 шт.;

8. Toyota Land Cruiser Prado – 591 шт.;

9. Hyundai Tucson – 525 шт.;

10. Mazda CX5 – 443 шт.

Рейтинг найпопулярніших вживаних машин з січня по березень, вперше поставлених на облік в Україні:

1. Volkswagen Passat – 4684 шт.;

2. Renault Megane – 4569 шт.;

3. Skoda Octavia – 4289 шт.;

4. Volkswagen Golf – 3536 шт.;

5. Ford Focus – 3005 шт.;

6. Skoda Fabia – 2209 шт.;

7. Opel Astra – 1983 шт.;

8. Volkswagen Jetta – 1800 шт.;

9. Opel Zafira – 1734 шт.;

10. Nissan Rogue – 1463 шт.

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