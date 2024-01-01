Какие авто привезли пограничникам из Финляндии

Это уже десятая по счету помощь сообщества для наших армейцев. На этот раз транспортный конвой в Луцк привели 9 финских волонтеров с Аландских островов. По сообщению наших коллег из "Общественное Луцк", волонтерские экипажи возглавила Моника Вонфренкель.

Из этого пакета помощи машин четыре единицы техники достались автопарку15-го мобильного пограничного отряда. Как это ни странно, но среди полученного есть и пожарный автомобиль, который пограничникам также необходим для собственного пожарного депо.

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Они получили не новую машину, но этот MAN в добротном состоянии. На одометре спецтранспорта всего 12 тысяч пройденных километров, что для пожарной машины не так уж и много. Финские волонтеры доукомплектовали пожарно-спасательную машину всеми необходимыми средствами.

"Это как спасательный автомобиль. Там есть инструменты, оборудование, разного рода средства, аппаратура кислородная. Это нужная вещь для проведения миссий, например, может быть поражение врагом какого-то объекта. Мы должны иметь свои средства для спасения военных", – уточнил начальник отдела медицинского обеспечения 15-го отряда ГПСУ Александр Солобчук.

Для 37-й бригады морской пехоты, что держит фронт на востоке, достался, полноприводный автомобиль.

"Мы этот автомобиль будем использовать для эвакуации раненых и убитых. Идет большая потеря по военной технике, есть много дорог, где большие габаритные машины не могут заехать. Каждый день выходят из строя машины: по 5-4 авто, очень вредят FPV", – говорит морской пехотинец Олесь Середович.

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Кроме автомобилей, а это хорошо знакомая нашим читателям из прошлых описаний техника брендов Mercedes-Benz, Nissan, Ford, Hyundai, волонтеры привезли детскую одежду и игрушки, бытовые приборы, тренажеры и необходимые вещи для военных, которые проходят реабилитацию.

По словам Моники Вонфренкель, финские волонтеры планируют посетить детский дом и реабилитационный центр для военных. Именно туда приготовлены привезенные грузы.

Коллаж: Авто24