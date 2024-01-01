Які авто привезли прикордонникам з Фінляндії

Це вже десята за відліком допомога спільноти для наших армійців. Цього разу транспортний конвой до Луцька привели 9 фінських волонтерів з Аландських островів. За повідомленням наших колег з "Суспільне Луцьк", волонтерські екіпажі очолила Моніка Вонфренкель.

З цього пакету допомоги машин чотири одиниці техніки дісталися автопарку15-го мобільного прикордонного загону. Як це не дивно, але з-поміж отриманого є й пожежний автомобіль, який прикордонникам також необхідний для власного пожежного депо.

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Вони отримали не нову машину, але цей MAN у добротному стані. На одометрі спецтранспорту всього 12 тисяч пройдених кілометрів, що для пожежної машини не так вже й багато. Фінські волонтери доукомплектували пожежно-рятувальну автівку усіма необхідними засобами.

"Це як рятувальний автомобіль. Там є інструменти, обладнання, різного роду засоби, апаратура киснева. Це потрібна річ для проведення місій, наприклад, може бути ураження ворогом якогось об'єкта. Ми мусимо мати свої засоби для порятунку військових", – уточнив начальник відділу медичного забезпечення 15-го загону ДПСУ Олександр Солобчук.

Для 37-ї бригади морської піхоти, що тримає фронт на сході, дістався повнопривідний автомобіль.

"Ми цей автомобіль будемо використовувати для евакуації поранених та вбитих. Йде велика втрата по військовій техніці, є багато доріг, де великі габаритні машини не можуть заїхати. Кожного дня виходять із ладу машини: по 5-4 авто, дуже шкодять FPV", – говорить морський піхотинець Олесь Середович.

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Крім автомобілів, а це добре знайома нашим читачам з минулих описів техніка брендів Mercedes-Benz, Nissan, Ford, Hyundai, волонтери привезли дитячий одяг та іграшки, побутові прилади, тренажери та необхідні речі для військових, які проходять реабілітацію.

За словами Моніки Вонфренкель, фінські волонтери планують відвідати дитячий будинок та реабілітаційний центр для військових. Саме туди приготовлено привезені вантажі.

Колаж: Авто24