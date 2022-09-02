С января по июнь украинцы привезли 65,8 тыс. подержанных легковушек из Германии. Это 27,2% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза.

Германия заняла второе место в рейтинге стран Европейского Союза, откуда украинцы привозили больше автомобилей в первой половине 2022 года. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта, определили топ-15 самых популярных моделей немцев и их стоимость за рубежом.

Как и в случае с автомобилями из Польши , импорт значительно активизировался после принятия так называемого нулевого растаможивания.

Также интересно сколько подержанных авто растаможили украинцы в августе.

При этом самый заметный рост произошел количественно: с 3,8 тысяч машин в январе до 25,1 тысяч в июне, то есть почти в 7 раз больше. Однако доля автомобилей из Германии выросла не так существенно: с 23% в начале года до 27,5% в июне. Можно предположить, что таким образом немецкие машины заменили долю «американцев», количество которых существенно сократилось после начала полномасштабной войны и временной блокировки морских портов.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей из Германии, январь-июнь 2022 года.

Немецкие машины пользуются популярностью в Украине из-за их хорошей репутации. Считается, что подержанные авто прибывают из Германии в лучшем состоянии, с хорошей историей обслуживания и в целом качественнее машин с других рынков. На практике это не всегда так, однако автомобиль с пометкой «Пригнан из Германии» имеет существенное конкурентное преимущество на украинском рынке.

Следует заметить, что часть автомобилей из Германии перепродают украинцам в Польше и Литве, так что настоящее количество подержанных машин из Германии несколько больше, чем показано в официальной статистике.

Недостатком покупки подержанной немецкой легковушки можно считать невозможность проверить историю автомобиля. В Германии, в отличие от соседней Польши, нет сервисов онлайн проверки истории автомобиля, а на государственном уровне не разрешено распространять информацию о транспортном средстве на основе VIN-кода. Поскольку информация об обслуживании на официальном дилерском центре не всегда доступна, особенно для старших автомобилей, а бумажные сервисные книги легко можно подделать, покупка автомобиля из Германии на самом деле не столь прозрачна, как может казаться.

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Цены на машины из Германии

Согласно общим тенденциям импорта в первой половине 2022 года, большинство подержанных автомобилей из Германии (84,7%) были дешевле $5 тысяч. Как и в случае машин из Польши, из Германии больше всего пригоняли авто стоимостью от $1 до $2 тысяч. Таковых было 31,1% от общего количества (20,4 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Германии в первом полугодии-2022 составила $3 516. Это почти на $1000 больше, чем средняя цена машины из Польши.



Ценовая структура подержанных легковушек, экспортируемых из Германии в Украину в течение января-июня 2022 года

Кстати где покупать авто в Германии

Высшую среднюю стоимость подержанных легковых автомобилей из Германии можно объяснить тем, что везти оттуда слишком дешевые машины в Украину просто экономически невыгодно. Поэтому машины более низкой ценовой категории выгоднее привозить из Польши, а в Германии – автомобили стоимостью более $5 тысяч. Это и заметно в статистике импорта: средняя цена почти каждой из популярных моделей выше.

Какие модели машин привозили из Германии

Как ни странно, лидер украинского рынка Volkswagen Passat, который производят в Германии, занял лишь второе место в рейтинге самых популярных подержанных «немцев». Купили таких 4,3 тысячи, а в среднем «пассат» из Германии стоил $2 697. Первенство же занял его ближайший конкурент и родственник — Volkswagen Golf (5,9 тыс. шт., средняя цена $1 895).

Третье место – за еще одним продуктом VAG, чешским брендом Skoda (которая, кстати, на этой неделе пережила ребрендинг) – Octavia. Таких за полгода из Германии украинцы привезли 2,3 тысяч штук, а стоила такая модель в среднем $2 265.

Если сравнивать с рейтингом подержанных автомобилей из Польши, то топ-15 немецких автомобилей очень похож. Однако, кроме более высокой средней цены, заметно, что в него попало больше автомобилей премиум брендов. К примеру, в нем можно заметить Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series, которые отсутствуют в списке самых популярных машин с польского рынка.