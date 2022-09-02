З січня по червень українці привезли 65,8 тис. вживаних легковиків з Німеччини. Це 27,2% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу.

Німеччина посіла друге місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше автомобілів у першій половині 2022 року. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту, визначили топ-15 найпопулярніших моделей «німців» та їх вартість за кордоном.

Як і у випадку з автомобілями з Польщі, імпорт значно активізувався після ухвалення так званого нульового розмитнення.

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При цьому найпомітніший ріст відбувся кількісно: з 3,8 тисячі машин в січні до 25,1 тисячі в червні, тобто майже у 7 разів більше. Проте частка авто з Німеччини зросла не так суттєво: з 23% на початку року до 27,5% в червні. Можна припустити, що таким чином німецькі машини замінили частку «американців», кількість яких суттєво скоротилася після початку повномасштабної війни та тимчасового блокування роботи морських портів.



Динаміка імпорту вживаних легкових авто з Німеччини, січень-червень 2022 року

Німецькі машини користуються популярністю в Україні через їх добру репутацію. Вважається, що вживані авто прибувають з Німеччини в кращому стані, з доброю історією обслуговування та загалом якісніші за машини з інших ринків. На практиці це не завжди так, проте автомобіль з позначкою «Пригнаний з Німеччини» має суттєву конкурентну перевагу на українському ринку.

Варто зауважити, що частину автомобілів з Німеччини перепродують українцям в Польщі та Литві, отже справжня кількість вживаних машин з Німеччини дещо більша, ніж показана в офіційній статистиці.

Недоліком купівлі вживаного німецького легковика можна вважати неможливість перевірити історію автомобіля. В Німеччині, на відміну від сусідньої Польщі, немає сервісів онлайн перевірки історії автомобіля, а на державному рівні не дозволено поширювати інформацію про транспортний засіб на основі VIN-коду. Оскільки інформація про обслуговування на офіційному дилерському центрі не завжди доступна, особливо для старших автомобілів, а паперові сервісні книжки легко можна підробити, купівля автомобіля з Німеччини насправді не є такою прозорою, як може здаватися.

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Ціни на машини з Німеччини

Відповідно до загальних тенденцій імпорту в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Німеччини (84,7%) були дешевшими $5 тисяч. Як і у випадку машин з Польщі, з Німеччини найбільше приганяли авто вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було 31,1% від загальної кількості (20,4 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Німеччини у першому півріччі-2022 склала $3 516. Це — на майже $1000 більше, ніж середня ціна машини з Польщі.



Цінова структура вживаних легковиків, експортованих з Німеччини до України протягом січня-червня 2022 року

До речі де купувати авто в Німеччині

Вищу середню вартість вживаних легковиків з Німеччини можна пояснити тим, що везти звідти надто дешеві машини до України просто економічно невигідно. Тому машини нижчої цінової категорії вигідніше привозити з Польщі, а в Німеччині — автомобілі вартістю понад $5 тисяч. Це і помітно в статистиці імпорту: середня ціна майже кожної з популярних моделей вища.

Які моделі машин привозили з Німеччини

Як не дивно, але лідер українського ринку Volkswagen Passat, який виготовляють в Німеччині, зайняв лише друге місце в рейтингу найпопулярніших вживаних «німців». Купили таких 4,3 тисячі, а в середньому «пасат» з Німеччини коштував $ 2 697. Першість натомість зайняв його найближчий конкурент та родич — Volkswagen Golf (5,9 тис. шт., середня ціна $1 895).

Третє місце — за ще одним продуктом VAG, чеським брендом Skoda (яка, до речі, цього тижня пережила ребрендинг) — Octavia. Таких за пів року з Німеччини українці привезли 2,3 тисячі штук, а коштувала така модель в середньому $2 265.

Якщо порівнювати із рейтингом вживаних авто з Польщі, топ-15 німецьких автомобілів дуже схожий. Проте, окрім вищої середньої ціни, помітно, що до нього потрапило більше автомобілів преміум брендів. Наприклад, у ньому можна помітити Mercedes-Benz E-Class та BMW 5 Series, які відсутні у переліку найпопулярніших машин з польського ринку.



15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Німеччини до України протягом січня-червня 2022 року