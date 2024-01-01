Какие авто завозили в Украину с начала 2025 года

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в первом квартале 2025 года на первую регистрацию было подано 52,2 тысячи. Этот показатель на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в Институте исследований авторынка.

Кстати сколько новых авто ввезли в 1 квартале 2025 года

С начала года объемы импорта подержанных авто постепенно росли: за январь привезли 14,5 тыс. легковушек, в феврале - 17,7 тыс., в марте - 20 тысяч.

Что подавали на первую регистрацию чаще? Твердую победу в этом зачете получает Volkswagen, с солидной долей 21%. Также в тройку самых популярных импортируемых марок вошли Audi и Nissan. Renault досталось четвертое место, а Tesla, которая по итогам года имела восьмую позицию, поднялась на пятую. Что мы, в конце концов, не так давно предсказали.

Вот Топ-10 производителей, спрос на чьи "свежепригнанные" авто был наибольшим в начале этого года:



Топ 10 марок свежепригнанных авто, Q1 2025. График ИДА

Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которому помогает электрическая версия e-Golf. Второе место у Skoda Octavia, третье – у Volkswagen Tiguan, которому серьезную конкуренцию составляет Audi Q5.

Также интересно подержанные авто в Украине подорожали

А еще заметно, сколько ввозят электромобилей – пятая строчка у Nissan Leaf, шестая – за Tesla Model Y, восьмая – у Tesla Model 3. Чем ближе запланированная отмена льгот на их растаможку, тем активнее их покупают, даже несмотря на то, что цены на электромобили уже несколько выросли.



Топ 10 моделей свежепригнанных авто, Q1 2025. График ИДА

Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение первого квартала 2025 года составил 9,5 года, что несколько меньше, чем было в годовом итоге, где эта величина составляла 10 лет.

Относительно премиальных и редких моделей, в прошлом году украинский автопарк пополнился следующими легковушками этих категорий: 196 Porsche, 143 Zeekr, 68 Polestar, 45 Rivian, 15 Maserati, 5 Lucid, 4 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Avatr, 2 Lamborghini, 1 Bentley, 1 Hongqi и 1 Aston Martin.