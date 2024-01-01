Які авто завозили в Україну з початку 2025 року

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у першому кварталі 2025 року на першу реєстрацію було подано 52,2 тисячі. Цей показник на 11,6% менший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомили в Інституті досліджень авторинку.

До речі скільки нових авто ввезли в 1 кварталі 2025 року

Від початку року обсяги імпорту вживаних авто поступово зростали: за січень привезли 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тис., у березні — 20 тисяч.

Що подавали на першу реєстрацію частіше? Тверду перемогу у цьому заліку отримує Volkswagen, з солідною часткою 21%. Також до трійки найпопулярніших імпортованих марок увійшли Audi та Nissan. Renault дісталося четверте місце, а Tesla, яка за підсумками року мала восьму позицію, піднялася на п’яту. Що ми, зрештою, не так давно передбачили.

Ось Топ-10 виробників, попит на чиї «свіжопригнані» авто був найбільшим на початку цього року:



Топ 10 марок свіжопригнаних авто, Q1 2025. Графік ІДА

Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf. Друге місце у Skoda Octavia, третє — у Volkswagen Tiguan якому серйозну конкуренцію складає Audi Q5.

Також цікаво вживані авто в Україні подорожчали

А ще помітно, скільки ввозять електромобілів — п’ята сходинка у Nissan Leaf, шоста — за Tesla Model Y, восьма — у Tesla Model 3. Чим ближче заплановане скасування пільг на їхнє розмитнення, тим активніше їх купують, навіть попри те, що ціни на електромобілі вже дещо зросли.



Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, Q1 2025. Графік ІДА

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж першого кварталу 2025 року склав 9,5 року, що дещо менше, ніж було у річному підсумку, де це число складало 10 років.

Щодо преміальних та рідкісних моделей, торік український автопарк поповнився наступними легковиками цих категорій: 196 Porsche, 143 Zeekr, 68 Polestar, 45 Rivian, 15 Maserati, 5 Lucid, 4 BMW Alpina, 4 Rolls-Royce, 4 Avatr, 2 Lamborghini, 1 Bentley, 1 Hongqi та 1 Aston Martin.