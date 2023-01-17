Продажи автобусов – самый маленький сегмент на украинском авторынке. Ежемесячно украинцы покупают всего несколько сотен таких транспортных средств.

Несмотря на то, что в 2022 году объем рынка сократился почти на 40%, активность в продажах автобусов возобновилась и стабилизировалась в начале лета.

Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких регионах чаще всего покупают автобусы, а также топ-25 моделей на внутреннем рынке среди «свежепригнанных» и новых.

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Динамика рынка автобусов

В декабре украинцы купили 609 новых и подержанных автобусов. Это на 38,8% меньше чем в декабре 2021 года и на 10,3% больше, чем в ноябре 2022 года.

Всего в течение 2022 украинцы приобрели 6 тыс. автобусов. Это на 40,9% меньше, чем в 2021 году.

Большинство автобусов (71,1%, 4,3 тыс.) в 2022 году приобрели на внутреннем рынке. Еще 18,4% (1,1 тыс.) привезли подержанными из-за границы. Только 10,5% (634) автобусов купили новыми. Из этого количества большинство (475 шт.) изготовили или переоборудовали украинские предприятия.



Динамика продаж автобусов в Украине декабрь 2021 — декабрь 2022

Интересно, что рынок автобусов восстановился и стабилизировался еще в июне: с тех пор украинцы ежемесячно покупают около 600 транспортных средств этой категории.

В каких регионах покупают больше всего автобусов

В 2022 году больше всего новых и подержанных автобусов зарегистрировали в Киевской области (647 единиц), что составило 10,7% от общего количества. Еще 519 транспортных средств этой категории (8,6%) зарегистрировали во Львовской области.

Третье место в рейтинге занял Киев (502 шт., 8,3%). На четвертой строчке оказалась Одесская область (484 шт., 8%), а замыкает пятерку лидеров Днепропетровская область (482 единицы, 8%).



Количество продаж автобусов в регионах Украины, 2022 год.

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ТОП самых популярных автобусов на отечественном рынке

Самым популярным автобусом на внутреннем рынке в 2022 году стал Mercedes-Benz Sprinter (970 штук). Большинство этих транспортных средств были переработаны из грузовиков.

Второе место заняли автобусы семейства Mercedes-Benz T1/T2 (626 шт.). Эти модели не выпускались с середины 90-х годов и большинство из них также были изготовлены как грузовые автомобили.

На третьей строчке разместился один из самых популярных автобусов украинского производства – БАЗ А079 «Эталон» (412 единиц).

Четвертую позицию занял еще один популярный украинский автобус – Богдан/Атаман А-092 (280 единиц).

Замыкает первую пятерку Iveco Daily (209 единиц).



Самые популярные модели автобусов на внутреннем рынке в 2022 году



Среди 25 самых популярных грузовиков 2022 8 штук произведены в Украине; 3 – продукция советско-российского автопрома. Наибольшей популярностью на внутреннем рынке пользуются автобусы малого и среднего класса.

Средний возраст автобусов на внутреннем рынке составляет 18,6 лет.

ТОП импортных подержанных автобусов

Лидером "свежепригнанных" автобусов по итогам 2022 года стал Mercedes-Benz Sprinter (251 шт.). На втором месте разместился туристический Van Hool T9 (107 шт.), а Setra 400-Series (50 шт.) заняла третье место.

Четвертое место занял Mercedes-Benz Tourismo (40 единиц), а пятое – Volkswagen Crafter (39 единиц).



Самые популярные модели подержанных импортных автобусов 2022 года



Средний возраст импортируемых подержанных автобусов в 2022 году составил 12,3 года.

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ТОП новых автобусов

Первое место среди новых автобусов в 2022 году занял украинский Богдан/Атаман А-093 (139 шт.). На втором месте разместилась другая модель украинского бренда – БАЗ А081 «Эталон» (114 шт.), на третьем – Богдан/Ataman A-092 (81 шт.), также изготовленный в Украине.

Также в пятерку вошли Ford Transit (46 единиц) и продукция Запорожского автозавода ЗАЗ А08 (39 единиц).



Самые новые автобусы 2022 года