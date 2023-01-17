Продажі автобусів – найменший сегмент на українському авторинку. Щомісяця українці купують лише кілька сотень таких транспортних засобів.

Попри те, що у 2022 році обсяг ринку скоротився майже на 40%, активність у продажах автобусів відновилася та стабілізувалася на початку літа.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, в яких регіонах найчастіше купують автобуси, а також топ-25 моделей на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» і нових.

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Динаміка ринку автобусів

У грудні українці купили 609 нових і вживаних автобусів. Це на 38,8% менше, ніж у грудні 2021 року та на 10,3% більше, ніж у листопаді 2022 року.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 6 тис. автобусів. Це на 40,9% менше, ніж у 2021 році.

Більшість автобусів (71,1%, 4,3 тис.) у 2022 році придбали на внутрішньому ринку. Ще 18,4% (1,1 тис.) привезли вживаними з-за кордону. Лише 10,5% (634) автобусів придбали новими. З цієї кількості більшість (475 шт.) виготовили або переобладнали українські підприємства.



Динаміка продажів автобусів в Україні грудень 2021 — грудень 2022

Цікаво, що ринок автобусів відновився і стабілізувався ще в червні: з того часу українці щомісяця купують близько 600 транспортних засобів цієї категорії.

У яких регіонах купують найбільше автобусів

У 2022 році найбільше нових та вживаних автобусів зареєстрували в Київській області (647 одиниць), що склало 10,7% від загальної кількості. Ще 519 транспортних засобів цієї категорії (8,6%) зареєстрували у Львівській області.

Третє місце в рейтингу зайняв Київ (502 шт., 8,3%). На четвертій сходинці опинилася Одеська область (484 шт., 8%), а замикає пʼятірку лідерів Дніпропетровська область (482 одиниці, 8%).



Кількість продажів автобусів в регіонах України, 2022 рік

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ТОП найпопулярніших автобусів на вітчизняному ринку

Найпопулярнішим автобусом на внутрішньому ринку у 2022 році став Mercedes-Benz Sprinter (970 шт.). Більшість цих транспортних засобів були перероблені з вантажівок.

Друге місце посіли автобуси сімейства Mercedes-Benz T1/T2 (626 шт.). Ці моделі не випускалися з середини 90-х років, і більшість з них також були виготовлені як вантажні авто.

На третій сходинці розмістився один із найпопулярніших автобусів українського виробництва — БАЗ А079 «Еталон» (412 одиниць).

Четверту позицію посів ще один популярний український автобус — Богдан/Атаман А-092 (280 одиниць).

Замикає першу пʼятірку Iveco Daily (209 одиниць).



Найпопулярніші моделі автобусів на внутрішньому ринку у 2022 році



Серед 25 найпопулярніших вантажівок 2022 року 8 штук вироблені в Україні; 3 — продукція радянсько-російського автопрому. Загалом найбільшою популярністю на внутрішньому ринку користуються автобуси малого та середнього класу.

Середній вік автобусів на внутрішнього ринку становить 18,6 року.

ТОП імпортних вживаних автобусів

Лідером «свіжопригнаних» автобусів за підсумками 2022 року став Mercedes-Benz Sprinter (251 шт.). На другому місці розмістився туристичний Van Hool T9 (107 шт.), а Setra 400-Series (50 шт.). посіла третє місце.

Четверте місце зайняв Mercedes-Benz Tourismo (40 одиниць), а пʼяте — Volkswagen Crafter (39 одиниць).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних автобусів 2022 року



Середній вік імпортованих вживаних автобусів у 2022 році склав 12,3 року.

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ТОП нових автобусів

Перше місце серед нових автобусів у 2022 році посів український Богдан/Атаман А-093 (139 шт.). На другому місці розмістилася інша модель українського бренду — БАЗ А081 «Еталон» (114 шт.), на третьому — Богдан/ Ataman A-092 (81 шт.), також виготовлений в Україні.

Також до пʼятірки увійшли Ford Transit (46 одиниць) і продукція Запорізького автозаводу ЗАЗ А08 (39 одиниць).



Найпопулярніші нові автобуси 2022 року