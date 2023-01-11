Які легкі вантажівки купували найчастіше і де?

Продажі малої комерційної техніки — вантажівок повною масою до 3,5 тонн, — у 2022 році скоротилися на третину. Проте, всупереч усім негативним обставинам, цей сегмент ринку стабілізувався та зростає третій місяць поспіль.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, у яких областях найчастіше купують авто цієї категорії та топ-25 моделей на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» та нових LCV.

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Динаміка ринку LCV

У грудні українці придбали майже 4,3 тисячі нових і вживаних вантажних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн, тобто таких, що належать до категорії LCV. Це на −40,6% менше, ніж у грудні 2021 року та на 3,6% більше, ніж у листопаді-2022.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 46,8 тисячі автомобілів категорії LCV. Це на 33% менше, ніж у 2021 році.

Більшість малої комерційної техніки (64,2%, 44,8 тис.) у 2022 році придбали на внутрішньому ринку. Ще 24,4% (17 тис.) привезли вживаними з-за кордону. Лише 11,4% (8 тис.) LCV купили новими. З цієї кількості 2 тис. були переобладнані українськими підприємствами з імпортних машинокомплектів або шасі.



Динаміка продажів LCV в Україні, грудень 2021 — грудень 2022

Після початку повномасштабного вторгнення ринок LCV в Україні, як і в усіх інших сегментах, «просів» до мінімальних показників. Проте вже у квітні він почав відновлюватися, і у червні досягнув піку: 4,8 тис. проданих авто цієї категорії. Такого показника вдалося досягнути завдяки дії так званого «нульового» розмитнення: більшість транспортних засобів протягом місяця були ввезені вживаними з-за кордону (49,2%). Після повернення митних платежів, частка імпортних авто зменшилася, а загальні об’єми продажів стабілізувалися на рівні 4 — 4,5 тисячі автомобілів у місяць.

У яких областях найбільше купують LCV

У 2022 році найбільше нових і вживаних LCV зареєстрували у місті Києві (5,4 тис.), що склало 11,5% від загальної кількості. У Київській області реєстраційні дії пройшли ще 4,7 тис. авто цієї категорії (10,1%).

Третє місце в рейтингу зайняла Львівська область (3,9 тис., 8,4%). На четвертій сходинці розташувалася Дніпропетровська область (3,6 тис., 7,7%), а замикає топ-5 Рівненщина (2,9 тис., 6,3%).

Найменше малу комерційну техніку реєстрували у Луганській (160 шт.), Херсонській (242 шт.) та Донецькій (268 шт.) областях.



Кількість продажів нових LCV в регіонах України, 2022 рік

ТОП найпопулярніших LCV на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим електромобілем на внутрішньому ринку у 2022 році залишається багаторічний лідер Mercedes-Benz Sprinter (4,2 тис. угод).

На другому місці розташувався Renault Master (2,6 тис. угод), а на третьому — Ford Transit (2,2 тис. угод).

Четверте місцезаймає російський ГАЗ 3302 «Газель» (1,9 тис. угод), проте у порівнянні з рейтингом 2021 року ця модель опустилася на дві позиції донизу. Замикає першу п’ятірку Volkswagen Transporter (1,8 тис. угод).



Найпопулярніші моделі LCV на внутрішньому ринку у 2022 році

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ТОП імпортованих вживаних LCV

Як і у 2021 році, лідером «свіжопригнаних» LCV за підсумками 2022 року залишається Renault Master (3 тис.).

Друге місце посів Mercedes-Benz Sprinter (3 тис.), а третє — Renault Kangoo (870 шт.).

Четверте місце зайняв Volkswagen Crafter (818 шт.), а п’яте — Renault Traffic (783 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних LCV у 2022 році

ТОП нових LCV

Перше місце за підсумками 2022 року зайняв Renault Express (500 шт.). Друге місце посів Fiat Doblo (140 шт.), а третє — Renault Master (112 шт.). Четверту позицію зайняв Mercedes-Benz Sprinter (101 шт.), а п’яту — Fiat Ducato (91 шт.).



Найпопулярніші нові LCV у 2022 році