Какие легкие грузовики покупали чаще всего и где?

Продажи малой коммерческой техники – грузовиков полной массой до 3,5 тонн – в 2022 году сократились на треть. Однако вопреки всем негативным обстоятельствам этот сегмент рынка стабилизировался и растет третий месяц подряд.

Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких областях чаще всего покупают машины этой категори, а также вычислили топ-25 моделей на внутреннем рынке, среди свежепригнанных и новых LCV.

Также интересно сколько подержанных авто ввезли в Украину в 2022 году.

Динамика рынка LCV

В декабре украинцы приобрели почти 4,3 тысячи новых и подержанных грузовых транспортных средств полной массой до 3,5 тонны, то есть принадлежащих к категории LCV. Это на 40,6% меньше, чем в декабре 2021 года и на 3,6% больше, чем в ноябре-2022.

Всего в течение 2022 года украинцы приобрели 46,8 тысяч автомобилей категории LCV. Это на 33% меньше, чем в 2021 году.

Большинство малой коммерческой техники (64,2%, 44,8 тыс.) в 2022 году приобрели на внутреннем рынке. Еще 24,4% (17 тыс.) привезли подержанными из-за границы. Лишь 11,4% (8 тыс.) LCV купили новыми. Из этого количества 2 тыс. были переоборудованы украинскими предприятиями по импортным машинокомплектам или шасси.



Динамика продаж LCV в Украине, декабрь 2021 — декабрь 2022

После начала полномасштабного вторжения рынок LCV в Украине, как и во всех остальных сегментах, просел до минимальных показателей. Однако уже в апреле он начал восстанавливаться и в июне достиг пика: 4,8 тыс. проданных авто этой категории. Такого показателя удалось достичь благодаря действию так называемой «нулевой» растаможки: большинство транспортных средств в течение месяца были ввезены подержанными из-за границы (49,2%). После возвращения таможенных платежей доля импортных автомобилей уменьшилась, а общие объемы продаж стабилизировались на уровне 4 — 4,5 тысячи машин в месяц.

В каких областях больше всего покупают LCV

В 2022 году больше всего новых и подержанных LCV зарегистрировали в городе Киеве (5,4 тыс.), что составило 11,5% от общего количества. В Киевской области регистрационные действия прошли еще 4,7 тыс. автомобилей этой категории (10,1%).

Третье место в рейтинге заняла Львовская область (3,9 тыс., 8,4%). На четвертой строчке расположилась Днепропетровская область (3,6 тыс., 7,7%), а замыкает топ-5 Ровенщина (2,9 тыс., 6,3%).

Наименьшую коммерческую технику регистрировали в Луганской (160 шт.), Херсонской (242 шт.) и Донецкой (268 шт.) областях.



Количество продаж новых LCV в регионах Украины, 2022 год

ТОП самых популярных LCV на внутреннем рынке

Самым популярным электромобилем на внутреннем рынке в 2022 году остается многолетний лидер Mercedes-Benz Sprinter (4,2 тыс. сделок).

На втором месте расположился Renault Master (2,6 тыс. сделок), а на третьем – Ford Transit (2,2 тыс. сделок).

Четвертое место занимает российский ГАЗ 3302 "Газель" (1,9 тыс. сделок), однако по сравнению с рейтингом 2021 года эта модель опустилась на две позиции вниз. Замыкает первую пятерку Volkswagen Transporter (1,8 тыс. сделок).



Самые популярные модели LCV на внутреннем рынке в 2022 году

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ТОП импортируемых подержанных LCV

Как и в 2021 году, лидером «свежепригнанных» LCV по итогам 2022 года остается Renault Master (3 тыс.).

Второе место занял Mercedes-Benz Sprinter (3 тыс.), а третье – Renault Kangoo (870 шт.).

Четвертое место занял Volkswagen Crafter (818 шт.), а пятое – Renault Traffic (783 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных LCV в 2022 году

ТОП новых LCV

Первое место по итогам 2022 года занял Renault Express (500 шт.). Второе место занял Fiat Doblo (140 шт.), а третье – Renault Master (112 шт.). Четвертую позицию занял Mercedes-Benz Sprinter (101 шт.), а пятую – Fiat Ducato (91 шт.).



Самые новые LCV в 2022 году