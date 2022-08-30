ТОП моделей в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

Сегмент автобусов на автомобильном рынке всегда был наименьшим среди других транспортных средств – легковых автомобилей и грузовиков. Как и остальные коммерческие автомобили, он очень зависим от общего состояния экономики в стране. А с началом войны экономическая ситуация только усугублялась.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили наиболее популярные автобусы в разных сегментах рынка.

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Динамика рынка автобусов

В первой половине 2022 года украинцы приобрели 2,6 тысячи новых и подержанных автобусов. Такой показатель на 42,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом если во вторых категориях транспортных средств продажи догоняют прошлогодние показатели, то сегмент автобусов особой динамики не демонстрирует. Это значит, что большой потребности в транспорте для перевозки пассажиров сегодня нет. Закрытые границы, ограниченное движение в пределах страны, уменьшение количества активного населения и общее уменьшение мобильности из-за войны не способствуют продажам автобусов, сегмент которых всегда был наименьшим на украинском авторынке.

Динамика продаж автобусов в Украине на протяжении июня 2021 – июня 2022 годов.

По итогам первого полугодия 2022 года, 65,8% всех автобусов приобрели подержанными на внутреннем рынке (1,7 тыс. сделок), еще 24,3% привезли из-за рубежа (0,6 тыс. шт.). Только 9,9% автобусов приобрели новыми (260 шт.), из которых 112 привезли новыми из-за границы, а 148 – изготовили или переоборудовали украинские предприятия.

При этом среди всех категорий вырос только импорт б/у автобусов, если сравнивать с первым полугодием-2021: на 18,7%. Также заметно возросла доля импорта автобусов с пробегом: если в январе-феврале она составляла 16-17%, то в мае и июне 46,6% и 35,2% соответственно. Это, вероятнее всего, явилось следствием "нулевого" растаможивания, которое распространялось на импорт и этой категории транспортных средств.

Любопытно, что большинство автобусов с пробегом на внутреннем рынке приобрели физические лица (83,3%); б/у автобусы из-за границы в большинстве регистрировали также частные покупатели (77,8%); и только покупателями почти всех новых автобусов оказались юридические лица как среди импортных (96,4%), так и изготовленных/переоборудованных в Украине автобусов (98%).

Что касается среднего возраста, то на внутреннем рынке этот показатель больше – 16,4 года. Из-за границы привозят несколько более новые автобусы, в среднем 11,2 года. Однако, кроме возраста, важны еще технические и эксплуатационные характеристики транспортных средств, которые перевозят пассажиров, простыми словами – комфорт пассажиров. Для более детального анализа нужно рассмотреть, какие же марки и модели автобусов покупают украинцы.

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Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

Стабильное первенство в продажах подержанных автобусов внутри страны удерживает Mercedes-Benz с долей 39,6% (682 шт.). Второе место с долей 10,7% (185 шт.) занял украинский бренд БАЗ. Третью строчку заняли автобусы Volkswagen (7,7%, 133 шт.), четвертую – еще один украинский бренд Богдан (7,4%, 127 шт.). Замыкают топ-5 автобусы "Рута" (5,5%, 95 шт.) – продукция еще одного украинского производителя.

Как видно из перечня 10 самых популярных автобусов на внутреннем рынке, чаще всего украинцы покупают автобусы малого и среднего класса. Лидером внутренних перепродаж стал универсальный Mercedes-Benz Sprinter (1,4 тыс. шт.). При этом в перечень попали как автобусы, изготовленные на шасси спринтера как в заводских условиях, так и в индивидуальном порядке уже в Украине, когда это еще было разрешено законом.

На втором месте – автобусы на базе Mercedes Benz T1 и T2 (265 шт.), не выпускаемые с середины 90-х годов прошлого века. Этот пункт также включает в себя грузовые транспортные, которые в свое время были переоборудованы в автобусы.

Третье место – за самым массовым в истории украинского автомобилестроения автобусом БАЗ А079 "Эталон" (162 шт.). Автобус строили на индийском грузовом шасси ТАТА LPT-613, которое в свою очередь создано на основе Mercedes-Benz LN второго поколения (начали выпускать таковые в далеком 1964 году).

Четвертое место – также по продукции украинских предприятий: Богдан А-092 (101 шт.), спроектированный на основе шасси Isuzu. Пятую строчку заняло Iveco Daily (94 шт.). Из автомобилей западных брендов в десятку самых популярных автобусов также попали два Volkswagen – LT и Crafter (шестое и седьмое места соответственно).

На восьмой строчке разместился российский ПАЗ 3205 – отголосок времен, когда Украина была жертвой экономической экспансии россии.

Девятое место заняла Рута 25, которую производили в Донецкой области начала на основе российских ГАЗелей, а позже на шасси Ford Transit. Замыкают десятку автобусов на базе Ford Transit.

Самые популярные модели подержанных автобусов на внутреннем рынке, январь-июнь 2022

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Самые популярные подержанные автобусы, привезенные из-за границы

Как и на внутреннем рынке, больше всего из-за границы украинцы привозили автобусы Mercedes-Benz (31,6%, 201 шт.). Вторым по популярности был Van Hool (15,1%, 96 шт.), а третьим с долей 8,3% (53 шт.) – Bova (она же известна как VDL).

В пятерку популярных брендов автобусов из-за границы также попали MAN (7,1%, 45 шт.) и Volvo (6,1%, 39 шт.).

Доля брендов импортных подержанных автобусов, январь-июнь 2022

Список самых популярных моделей б/у автобусов из-за границы возглавляет Mercedes-Benz Sprinter (139 шт.). Однако шесть из 10 моделей занимают модели больших автобусов. А это значит, что именно их не хватает на внутреннем рынке.

Второе и третье место заняли туристические автобусы: Van Hool T9 (56 шт.) и Mercedes-Benz Tourismo (31 шт.). На четвертой строчке разместились Setra 400 серии (31 шт.), которая также включает туристические автобусы.

Пятую, шестую и девятую ступеньки заняли соответственно автобусы малого класса на шасси Volkswagen Crafter, Renault Master и Ford Transit. Остальные места в топе заняли большие автобусы – VDL Ambassador, Volvo B7 и Scania K-Series.

Самые популярные модели подержанных автобусов, привезенных из-за рубежа, январь-июнь 2022

Самые популярные новые автобусы

Количество новых автобусов, которые украинцы приобрели в первой половине 2022 года, незначительно, однако позволяет составить рейтинг брендов и понять ситуацию в этом сегменте авторынка. Большинство вошедших в топ брендов – это продукция отечественных заводов, то есть изготовленные или переоборудованные в Украине автобусы.

Так, первое и второе место с почти одинаковой долей заняли Ataman (15,8%, 41 шт.) и Эталон (15,4%, 40 шт.). Третью строчку занял Hyundai (11,5%, 30 шт.), а четвертую – Ford (8,5%, 22 шт.). А вот на пятом месте каким-то образом очутились российские автобусы ПАЗ. Таких продали немного – 19 штук, вероятнее всего – из складских остатков. Возможно, это последние российские автобусы, проданные в Украине – в дальнейшем их импорт в Украину, как и другие товары, запрещен.

Доля брендов новых автобусов, январь-июнь 2022

Что касается конкретных моделей новых автобусов, то первенство с большим отрывом за Эталон А08 – таковых купили 140 шт. на протяжении января-июня 2022 года. На втором месте автобусы на базе Ford Transit (36 шт. – их делали под маркой "Рута" на Часовоярском заводе Донецкой области), а на третьем – Hyundai H350 (30 шт.).

Всего в топ-10 новых автобусов разместились пять украинских моделей: кроме ранее упомянутого "Эталона", Ataman A-093, Ataman A-092, ЗАЗ A08 и Богдан А224. Кроме них в рейтинг попали турецкий Otokar Navigo T, японский микроавтобус Toyota Hi Ace и российский ПАЗ 4234, который в ближайшее время выбудет из любых украинских рейтингов.