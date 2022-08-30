ТОП моделей в трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Сегмент автобусів на автомобільному ринку зажди був найменшим серед інших транспортних засобів – легкових авто та вантажівок. Як і решта комерційних авто, він дуже залежний від загального стану економіки в країні. А з початком війни економічна ситуація лише погіршувалась.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили найбільш популярні автобуси у різних сегментах ринку.

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Динаміка ринку автобусів

У першій половині 2022 року українці придбали 2,6 тисячі нових та вживаних автобусів. Такий показник на 42,7% менший, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому, якщо в інших категоріях транспортних засобів продажі наздоганяють минулорічні показники, то сегмент автобусів особливої динаміки не демонструє. Це означає, що великої потреби у транспорті для перевезення пасажирів сьогодні немає. Закриті кордони, обмежене пересування в межах країни, зменшення кількості активного населення та загальне зменшення мобільності через війну аж ніяк не сприяють продажам автобусів, сегмент яких завжди був найменшим на українському авторинку.



Динаміка продажів автобусів в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

За підсумками першого півріччя 2022 року, 65,8% від усіх автобусів придбали вживаними на внутрішньому ринку (1,7 тис. угод), ще 24,3% привезли з-за кордону (0,6 тис. шт.). Лише 9,9% автобусів придбали новими (260 шт.), з яких 112 привезли новими з-за кордону, а 148 – виготовили або переобладнали українські підприємства.

При цьому серед усіх категорій зріс лише імпорт вживаних автобусів, якщо порівнювати із першим півріччям-2021: на 18,7%. Також помітно зросла частка імпорту автобусів з пробігом: якщо у січні-лютому вона складала 16-17%, то у травні та червні вже 46,6% та 35,2% відповідно. Це, найімовірніше, було наслідком "нульового" розмитнення, яке поширювалося на імпорт і цієї категорії транспортних засобів.

Цікаво, що більшість автобусів з пробігом на внутрішньому ринку придбали фізичні особи (83,3%); вживані автобуси з-за кордону в більшості реєстрували також приватні покупці (77,8%); і лише покупцями майже усіх нових автобусів виявилися юридичні особи – як серед імпортних (96,4%), так і виготовлених/переобладнаних в Україні автобусів (98%).

Що стосується середнього віку, то на внутрішньому ринку цей показник більший – 16,4 року. З-за кордону привозять дещо новіші автобуси, в середньому віком 11,2 року. Проте, окрім віку, важливим є ще технічні та експлуатаційні характеристики транспортних засобів, які перевозять пасажирів, простими словами – комфорт пасажирів. Для детальнішого аналізу потрібно розглянути, які ж марки та моделі автобусів купують українці.

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Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

Стабільну першість в продажах вживаних автобусів всередині країни тримає Mercedes-Benz із часткою 39,6% (682 шт.). Друге місце із часткою 10,7% (185 шт.) зайняв український бренд БАЗ. Третю сходинку посіли автобуси Volkswagen (7,7%, 133 шт.), четверту - ще один український бренд Богдан (7,4%, 127 шт.). Замикають топ-5 автобуси “Рута” (5,5%, 95 шт.) - продукція ще одного українського виробника.

Як помітно з переліку 10 найпопулярніших автобусів на внутрішньому ринку, найчастіше українці купують автобуси малого та середнього класу. Лідером внутрішніх перепродажів став універсальний Mercedes-Benz Sprinter (1,4 тис. шт.). При цьому в перелік потрапили як автобуси, виготовлені на шасі "спринтера" як в заводських умовах, так і в індивідуальному порядку вже в Україні, коли це ще було дозволено законом.

На другому місці – автобуси на базі Mercedes Benz T1 та T2 (265 шт.), які не випускаються з середини 90-х років минулого століття. Цей пункт також включає вантажні транспортні, які свого часу були переобладнані в автобуси.

Третє місце – за чи не наймасовішим в історії українського автомобілебудування автобусом БАЗ А079 "Еталон" (162 шт.). Автобус будували на індійському вантажному шасі ТАТА LPT-613, що своєю чергою створене на основі Mercedes-Benz LN другого покоління (почали випускати такі у далекому 1964 році).

Четверте місце – також за продукцією українських підприємств: Богдан А-092 (101 шт.), що спроєктований на основі шасі Isuzu. П'яту сходинку зайняло Iveco Daily (94 шт.). Із автомобілів західних брендів до десятки найпопулярніших автобусів також потрапили два Volkswagen – LT та Crafter (шосте та сьоме місця відповідно).

На восьмій сходинці розмістився російський ПАЗ 3205 - відголосок часів, коли Україна була жертвою економічної експансії росії.

Дев'яте місце зайняла Рута 25, яку виготовляли в Донецькій області початку на основі російських ГАЗелей, а пізніше на шасі Ford Transit. Замикають десятку автобуси на базі Ford Transit.



Найпопулярніші моделі вживаних автобусів на внутрішньому ринку, січень-червень 2022

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Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону

Як і на внутрішньому ринку, найбільше з-за кордону українці привозили автобуси Mercedes-Benz (31,6%, 201 шт.). Другим за популярністю був Van Hool (15,1%, 96 шт.), а третім з часткою 8,3% (53 шт.) – Bova (вона ж відома як VDL).

До п'ятірки популярних брендів автобусів з-за кордону також потрапили MAN (7,1%, 45 шт.) та Volvo (6,1%, 39 шт.).



Частка брендів імпортних вживаних автобусів, січень-червень 2022

Перелік найпопулярніших моделей вживаних автобусів з-за кордону очолює Mercedes-Benz Sprinter (139 шт.). Проте шість із 10 моделей займають моделі великих автобусів. А це означає, що саме їх наразі не вистачає на внутрішньому ринку.

Друге і третє місце зайняли туристичні автобуси: Van Hool T9 (56 шт.) та Mercedes-Benz Tourismo (31 шт.). На четвертій сходинці розмістилися Setra 400 серії (31 шт.), яка також включає туристичні автобуси.

П'яту, шосту та дев'яту сходинки посіли відповідно автобуси малого класу на шасі Volkswagen Crafter, Renault Master та Ford Transit. Решту місць в топі зайняли великі автобуси – VDL Ambassador, Volvo B7 та Scania K-Series.



Найпопулярніші моделі вживаних автобусів, привезених з-за кордону, січень-червень 2022

Найпопулярніші нові автобуси

Кількість нових автобусів, які українці придбали у першій половині 2022 року, незначна, проте дає змогу скласти рейтинг брендів та зрозуміти загалом ситуацію в цьому сегменті авторинку. Більшість брендів, які увійшли в топ – це продукція вітчизняних заводів, тобто виготовлені або переобладнані в Україні автобуси.

Так, перше і друге місце з майже одинаковою часткою зайняли Ataman (15,8%, 41 шт.) та Еталон (15,4%, 40 шт.). Третю сходинку зайняв Hyundai (11,5%, 30 шт.), а четверту – Ford (8,5%, 22 шт.). А ось на п'ятому місці якимось чином опинилися російські автобуси ПАЗ. Таких продали небагато – 19 штук, найімовірніше – зі складських залишків. Можливо, це останні російські автобуси, продані в Україні – надалі їх імпорт до України, як й інших товарів, заборонений.



Частка брендів нових автобусів, січень-червень 2022

Щодо конкретних моделей нових автобусів, то першість з великим відривом за Еталон А08 – таких купили 140 шт. протягом січня-червня 2022 року. На другому місці автобуси на базі Ford Transit (36 шт. – їх робили під маркою “Рута” на Часовоярському заводі на Донеччині), а на третьому – Hyundai H350 (30 шт.).

Загалом в топ-10 нових автобусів розмістилося п'ять українських моделей: окрім раніше згаданого “Еталона”, Ataman A-093, Ataman A-092, ЗАЗ A08 та Богдан А224. Окрім них, до рейтингу потрапили турецький Otokar Navigo T, японський мікроавтобус Toyota Hi Ace та російський ПАЗ 4234, який найближчим часом вибуде з будь-яких українських рейтингів.