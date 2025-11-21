Какие автобусы покупали в октябре 2025 года? Рейтинг новых и подержанных моделей

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили самые популярные модели в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

Динамика рынка автобусов

В течение октября 2025 года украинские перевозчики приобрели 561 автобус, включая новые и подержанные. Это на 2,7% больше по сравнению с сентябрем текущего года, но на 25,2% меньше относительно октября 2024 года.

Динамика рынка автобусов, Украина, 2024-2025

В подсегментах ситуация разная:

внутренние перепродажи - рост месяц к месяцу, но серьезное падение к прошлому году;

импорт б/у - небольшое снижение за месяц и год;

новый импорт - почти остановился;

украинское производство - потеряло пятую часть месячных объемов, но в годовой динамике держится.

Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 382 шт., что составило 68,1% от общего количества.

Из-за границы привезли 14,3% бывших в употреблении автобусов, или 80 шт.

Также в прошлом месяце впервые зарегистрировали 99 новых автобусов: 88 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (15,7%), остальные 11 шт. (2%) прибыли из-за границы.

Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке царит стабильность, которую можно назвать "консервативной". Абсолютным лидером остается Mercedes-Benz Sprinter. Это универсальный инструмент украинских перевозок - от нерегулярных туристических поездок до городских или даже междугородних маршрутов.

Вслед за ним расположились проверенные временем модели брендов Богдан (Ataman) и БАЗ (Эталон). Несмотря на солидный возраст многих экземпляров, они остаются ликвидными благодаря простоте ремонта и доступности запчастей.

Также в топе держатся в основном переоборудованные из грузовых бусов Volkswagen Crafter и LT, а в нижней части рейтинга до сих пор можно встретить технику предыдущих эпох - ГАЗ и ПАЗ, которые, хоть и исчезают с дорог, но все еще покупаются и продаются.

Самые популярные модели автобусов на внутреннем рынке, 10/2025 г.

Подержанные автобусы, привезенные из-за границы

Импорт подержанной техники занимает незначительную долю рынка. Здесь вкусы перевозчиков совпадают с внутренним рынком: первенство снова за Mercedes-Benz Sprinter и его конкурентом Volkswagen Crafter. Их везут преимущественно под индивидуальные заказы или для малого бизнеса.

Интереснее выглядит сегмент крупных муниципальных и туристических автобусов. Хотя их завозят единицами, появление в списке таких моделей, как Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino и Volvo, свидетельствует о том, что отдельные города или крупные частные перевозчики все же находят ресурсы для обновления подвижного состава качественной европейской техникой.

Самые популярные импортируемые автобусы, 10/2025 г.

Новые автобусы

В сегменте новых автобусов импорт практически отсутствует - здесь безраздельно господствуют украинские производители. Лидерами продаж стали Богдан (Ataman) и ЗАЗ, а третью строчку занял БАЗ (Эталон).

Такая структура рынка объясняется просто: основной драйвер продаж новой техники сейчас - это государственные закупки (в частности, программа "Школьный автобус") и муниципальные тендеры. На этом фоне появление в списке машин типа Ford Transit или турецких Temsa выглядят скорее как единичные исключения, чем зарождение определенной тенденции.

Рейтинг моделей новых автобусов в Украине, 10/2025 г.

Комментарий эксперта Института исследований авторынка:

"Сегмент продемонстрировал признаки стабилизации, показав небольшой рост по сравнению с сентябрем. Однако если смотреть глобально, то по сравнению с прошлым годом объемы торговли снизились на четверть. Это свидетельствует о том, что перевозчики пока не готовы к масштабному обновлению парков и предпочитают поддерживать на ходу то, что есть, или обмениваться техникой внутри страны.

Продажи новых автобусов держатся "традиций", прописанных в государственных актах. Львиная доля продаж - школьные автобусы и привычные "маршрутки", потому что именно они имеют преимущество на тендерах. Сохранили бы они приоритет у перевозчиков и пассажиров без этих рамок выбора - вопрос сложный. Бесспорно, цена украинской техники доступнее европейских топ-моделей. Но пока не изменятся требования для получения маршрутов или не появится доступное кредитование, подержанный "Спринтер" 2010-х годов и дальше будет оставаться главным микроавтобусом страны".