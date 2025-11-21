Які автобуси купували у жовтні 2025 року? Рейтинг нових та вживаних моделей

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні й визначили найпопулярніші моделі у трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Динаміка ринку автобусів

Впродовж жовтня 2025 року українські перевізники придбали 561 автобус, включаючи нові та вживані. Це на 2,7% більше у порівнянні з вереснем поточного року, але на 25,2% менше відносно жовтня 2024 року.

Динаміка ринку автобусів, Україна, 2024-2025

У підсегментах ситуація різна:

внутрішні перепродажі — зростання місяць до місяця, але серйозне падіння до минулого року;

імпорт вживаних — невелике зниження за місяць та рік;

новий імпорт — майже зупинився;

українське виробництво — втратило п’яту частину місячних обсягів, але в річній динаміці тримається.

Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 382 шт., що склало 68,1% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 14,3% вживаних автобусів, або 80 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 99 нових автобусів: 88 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (15,7%), решта 11 шт. (2%) прибули із-за кордону.

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку панує стабільність, яку можна назвати «консервативною». Абсолютним лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter. Це універсальний інструмент українських перевезень — від нерегулярних туристичних поїздок до міських чи навіть міжміських маршрутів.

Слідом за ним розташувалися перевірені часом моделі брендів Богдан (Ataman) та БАЗ (Еталон). Попри солідний вік багатьох екземплярів, вони залишаються ліквідними завдяки простоті ремонту та доступності запчастин.

Також у топі тримаються здебільшого переобладнані з вантажних бусів Volkswagen Crafter та LT, а в нижній частині рейтингу досі можна зустріти техніку попередніх епох — ГАЗ та ПАЗ, які, хоч і зникають з доріг, але все ще купуються та продаються.

Найпопулярніші моделі автобусів на внутрішньому ринку, 10/2025 р.

Вживані автобуси, привезені з-за кордону

Імпорт вживаної техніки займає незначну частку ринку. Тут смаки перевізників збігаються з внутрішнім ринком: першість знову за Mercedes-Benz Sprinter та його конкурентом Volkswagen Crafter. Їх везуть переважно під індивідуальні замовлення або для малого бізнесу.

Цікавіше виглядає сегмент великих муніципальних та туристичних автобусів. Хоча їх завозять одиницями, поява у списку таких моделей, як Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino та Volvo, свідчить про те, що окремі міста або великі приватні перевізники все ж знаходять ресурси для оновлення рухомого складу якісною європейською технікою.

Найпопулярніші імпортовані автобуси, 10/2025 р.

Нові автобуси

У сегменті нових автобусів імпорт практично відсутній — тут безроздільно панують українські виробники. Лідерами продажів стали Богдан (Ataman) та ЗАЗ, а третю сходинку зайняв БАЗ (Еталон).

Така структура ринку пояснюється просто: основний драйвер продажів нової техніки зараз — це державні закупівлі (зокрема, програма «Шкільний автобус») та муніципальні тендери. На цьому фоні поява у списку машин типу Ford Transit чи турецьких Temsa виглядають скоріше як поодинокі винятки, ніж зародження певної тенденції.

Рейтинг моделей нових автобусів в Україні, 10/2025 р.

Коментар експерта Інституту досліджень авторинку:

«Сегмент продемонстрував ознаки стабілізації, показавши невелике зростання порівняно з вереснем. Проте якщо дивитися глобально, то порівняно з минулим роком обсяги торгівлі знизилися на чверть. Це свідчить про те, що перевізники наразі не готові до масштабного оновлення парків і воліють підтримувати на ходу те, що є, або обмінюватися технікою всередині країни.

Продажі нових автобусів тримаються «традицій», прописаних у державних актах. Левова частка продажів — шкільні автобуси та звичні «маршрутки», бо саме вони мають перевагу на тендерах. Чи зберегли б вони пріоритет у перевізників та пасажирів без цих рамок вибору — питання складне. Безперечно, ціна української техніки доступніша за європейські топ-моделі. Але доки не зміняться вимоги для отримання маршрутів або не з’явиться доступне кредитування, вживаний «Спринтер» 2010-х років і далі залишатиметься головним мікроавтобусом країни».