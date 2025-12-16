Какие автомобили больше всего покупают в Китае

Самым популярным легковым автомобилем страны снова стал Wuling Hongguang Mini EV, пишет CarNewsChina. В ноябре было продано 56 800 электромобилей, что позволило модели сохранить статус бестселлера, несмотря на падение месячных продаж на 7,7%. Общий объем реализации с начала года достиг 406 200 единиц. Непосредственными конкурентами Mini EV остаются Geely Geome Xingyuan и Tesla Model 3, хотя ни один из них не смог превзойти лидера по итогам месяца.

Также интересно: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Сегмент седанов и хэтчбеков в целом показал слабую динамику: продажи сократились до 1,007 млн автомобилей, что на 10% меньше, чем год назад. Интересно, что несмотря на активную электрификацию рынка, значительную долю в десятке лучших сохраняют бензиновые модели, в частности Nissan Sylphy и Volkswagen Passat, Lavida и Sagitar.

В категории внедорожников лидерство уверенно удерживает Tesla Model Y. В ноябре кроссовер разошелся тиражом 47 100 единиц, показав впечатляющий рост почти на 142% по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупные продажи Model Y с начала года уже приблизились к 360 тысячам автомобилей. Вторую позицию занял Xiaomi YU7, который продемонстрировал стабильные результаты с 33 700 проданными машинами, а третье место досталось Geely Boyue L.

Читайте также: Забытый испанский бренд возвращается благодаря китайским автопроизводителям

Продажи минивэнов остаются наименьшими среди основных сегментов - 86 тысяч единиц за месяц. Хотя показатель немного вырос по сравнению с октябрем, в годовом измерении спад составил почти 17%. Самым популярным минивэном ноября стал Wey Gaoshan, который сохраняет сильные позиции в премиальном семейном сегменте. В целом ноябрьские результаты подтверждают ключевую тенденцию китайского рынка: спрос постепенно смещается в сторону электромобилей и гибридов, однако традиционные бензиновые модели все еще играют заметную роль, особенно в массовых классах.