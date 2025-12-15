Забытый испанский бренд возвращается благодаря китайским автопроизводителям

Компания Santana была основана еще в 1950-х годах и получила известность в 1958 году, когда начала выпускать Land Rover по лицензии. Эти внедорожники экспортировались в Европу, Африку и Южную Америку. В 1980-х годах бренд перешел к созданию собственных моделей, а затем объединился с Suzuki, выпуская хорошо известные SJ и другие компактные внедорожники под маркой Santana.

Читайте также: Китайцы возродили испанского производителя внедорожников Santana

Однако финансовые проблемы середины 1990-х и начала 2000-х годов оказались фатальными - несмотря на попытки спасения, производство было окончательно остановлено в 2011 году. Теперь Santana Motors возвращается, но уже в новой роли.

Возвращение с китайскими корнями

Первыми моделями возрожденного бренда стали пикапы Santana 400D и 400 PHEV. Фактически это переименованные версии Nissan Z9, созданные Dongfeng/Zhengzhou, но с локальным производством в Испании. Дизельный Santana 400D оснащается 2,3-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он доступен с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым “автоматом”. Разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды, максимальная скорость составляет 170 км/ч, а буксировочная способность достигает 3 200 кг.

Гибридная версия 400 PHEV является еще более интересной. Плагин-гибрид сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и батарею емкостью 32 кВт-ч. Совокупная отдача системы - 422 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Такой пикап разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды, может проехать до 120 км только на электротяге, а общий запас хода превышает 1 000 км.

Также интересно: Китайцы создали электроскутер, который сообщает владельцу о своем похищении

Оснащение и цены

Обе модели получили щедрую комплектацию. Уже в базе - полный привод, светодиодная оптика, люк в крыше, цифровая панель приборов на 10 дюймов и большой 14,6-дюймовый мультимедийный экран. В салоне также доступны подогрев и вентиляция сидений из искусственной кожи, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка на 50 Вт и комплекс современных систем помощи водителю.

Цены достаточно конкурентные: от 29 900 евро за гибридную версию и от 44 700 евро за дизель. Для сравнения, Ford Ranger Double Cab на испанском рынке стартует с отметки более 31 000 евро.

Новый союз с BAIC

На этом Santana не останавливается. Компания также объявила о стратегическом соглашении с китайским автогигантом BAIC. Согласно договоренности, в Испанию будут поставляться полуразобранные комплекты автомобилей BAIC, которые будут полностью собираться на заводе в Линаресе.

Читайте также: Новый китайский кроссовер Nissan NX8 роскошнее европейского X-Trail

Ожидается, что с 2026 по 2028 год Santana представит целую линейку легковых внедорожников, которые дополнят пикапы. Хотя на первом этапе это будут переименованные модели, стороны также планируют совместную разработку новых автомобилей на платформах BAIC с уникальным дизайном и собственной идентичностью Santana. Возвращение легендарного испанского бренда показывает, как китайские автопроизводители все активнее становятся движущей силой возрождения европейских марок - и, похоже, для Santana Motors это только начало новой главы.