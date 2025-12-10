Китайцы создали удивительный электроскутер, который уведомляет владельца о своем похищении

Ключевой особенностью модели, как сообщает motorradonline.de, стала система управления через центральную втулку – конструкция, практически не представлена в сегменте скутеров, мотоциклов и мопедов.

В то же время с этим сообщением, Scoox не раскрывает ключевые технические данные – емкость батареи, запас хода, время зарядки и возможность использования съемного аккумулятора остаются неизвестными.

Читайте также Zero показал целую линейку электрических байков нового поколения

Что все-таки известно

По габаритам Zero X7 заметно отличается от большинства мототехники: его длина составляет около 185 см, ширина – 76 см, высота – примерно 100 см.

Две большие диагональные боковые панели формируют узнаваемый силуэт и подчеркивают нетипичную переднюю подвеску, отсылающую к решениям, примененных на мотоциклах вроде Bimota Tesi.

Zero X7 оборудован электродвигателем мощностью 3 кВт, а заявленная максимальная скорость достигает до 90 км/ч. Модель также могла получить двухканальную ABS и, вероятно, систему контроля тяги.

Первая модель Zero X7 в новой серии X Scoox создал преимущественно для городской среды, но будет спортивная версия и эндуро. Фото: Scoox

С адаптацией под водителя

Производитель обращает внимание на регулируемую эргономику: водитель может настроить положение сиденья и подножек в соответствии с собственными параметрами.

С этих позиций новичка можно утвердительно назвать трансформером на двух колесах, потому что упомянутое сиденье очень похоже на трон, регулируемый по высоте. Это очень практично для длительных путешествий или когда вы просто хотите найти идеальное положение.

Читайте также Электрический мотоцикл потянул грузовик и автобус: видео

Рулевое управление обеспечивает более точную управляемость и более эффективное торможение, однако такая оригинальная конфигурация транспортного средства, вероятно, сделана скорее ради невероятно красивого дизайна.

Дизайн с элементами фантастики

Zero X7 принес в мотоциклетный сегмент новую дизайнерскую концепцию – радикальную, нетрадиционную и в определенной степени гениальную. Со своим почти неоново-желтым цветом (альтернативно доступен в черном, белом, сером, зеленом и т.д.), X7 привлекает внимание и он его получает.

Однако не только цвет здесь в центре внимания. Есть интересные технические решения, вроде замены классической мотоциклетной вилки упомянутой выше системой рулевого управления с центром втулки, как на Bimota или Italjet Dragster.

С возможностью подключения

Scoox Zero X7 оснащен цифровой бортовой системой с 7-дюймовым TFT-дисплеем, который отображает данные об автомобиле, скорость, потребление энергии и вспомогательные функции.

Кроме этого, также интегрированы функции подключения, такие как интерфейс связи между автомобилем и смартфоном, а также функции мониторинга и сигнализации.

Читайте также Появился круизный электрический мотоцикл для дальних путешествий

Scoox интегрировал в Zero X7 сенсорную систему для комплексного мониторинга припаркованного мотоцикла, и т.ч. программу предупреждения о краже. Эта система регистрирует внешние воздействия и сообщает пользователю обо всем на его смартфон.

А о цене не сказали

Стоимость мотоцикла производитель дипломатично обошел стороной, но приоткрыл завесу с началом тестов продаж.

Официально озвучено, что тестовые поездки стартуют в конце 2025-го, то есть уже на днях. Начало продаж Zero X7 в Китае запланировано в следующем году.

Переднее колесо не крепится к обычной вилке, которая вращается как единое целое, а имеет собственную точку поворота в области поворотного кулака. Фото: Scoox

Ожидается, что первая партия центров доставки откроется в первой половине 2026-го в 50 ключевых городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду,

О выходе на европейский рынок пока сообщений не сделано.

Что известно о Scoox

Практически ничего – полный новичок, как говорят, "без роду и племени". Есть информация, что 28 октября с.г. новый игрок рынка высококачественных двухколесных полностью электрических транспортных средств Scoox провел свою глобальную конференцию по презентации бренда в Пекине.

На этом мероприятии он конкретно заявил об амбициозных целях, определив "Нулевые ограничения, безграничная крутость" как свое основное ценностное предложение и обязавшись создавать электромобили среднего и высокого класса для молодых пользователей.