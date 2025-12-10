Китайці створили дивовижний електроскутер, який повідомляє власника про своє викрадення

Ключовою особливістю моделі, як повідомляє motorradonline.de, стала система кермування через центральну втулку – конструкція, практично не представлена в сегменті скутерів, мотоциклів та мопедів.

Водночас з цим повідомленням, Scoox не розкриває ключові технічні дані – місткість батареї, запас ходу, час заряджання та можливість використання знімного акумулятора залишаються невідомими.

Читайте також Zero показав цілу лінійку електричних байків нового покоління

Що все-таки відомо

За габаритами Zero X7 помітно відрізняється від більшості мототехніки: його довжина становить близько 185 см, ширина – 76 см, висота – приблизно 100 см.

Дві великі діагональні бічні панелі формують упізнаваний силует і підкреслюють нетипову передню підвіску, що відсилає до рішень, застосованих на мотоциклах на кшталт Bimota Tesi.

Zero X7 обладнано електродвигуном потужністю 3 кВт, а заявлена максимальна швидкість сягає до 90 км/год. Модель також могла отримати двоканальну ABS та, ймовірно, систему контролю тяги.

Перша модель Zero X7 у новій серії X Scoox створив переважно для міського середовища, але буде спортивна версія та ендуро. Фото: Scoox

З адаптацією під водія

Виробник звертає увагу на регульовану ергономіку: водій може налаштувати положення сидіння та підніжок відповідно до власних параметрів.

З цих позицій новачка можна ствердно назвати трансформером на двох колесах, бо згадане сидіння надзвичайно схоже на трон, що регулюється по висоті. Це дуже практично для тривалих подорожей або коли ви просто хочете знайти ідеальне положення.

Читайте також Електричний мотоцикл потягнув вантажівку і автобус: відео

Кермування забезпечує точнішу керованість і ефективніше гальмування, однак така оригінальна конфігурація транспортного засобу, імовірно, зроблена радше заради неймовірно гарного дизайну.

Дизайн з елементами фантастики

Zero X7 приніс у мотоциклетний сегмент нову дизайнерську концепцію – радикальну, нетрадиційну та певною мірою геніальну. Зі своїм майже неоново-жовтим забарвленням (альтернативно доступний у чорному, білому, сірому, зеленому тощо), X7 привертає увагу і він її отримує.

Однак не лише колір тут в центрі уваги. Є цікаві технічні рішення, як от заміна класичної мотоциклетної вилки згаданою вище системою рульового управління з центром втулки, як на Bimota або Italjet Dragster.

З можливістю підключення

Scoox Zero X7 оснащений цифровою бортовою системою з 7-дюймовим TFT-дисплеєм, який відображає дані про автомобіль, швидкість, споживання енергії та допоміжні функції.

Окрім цього, також інтегровані функції підключення, такі як інтерфейс зв'язку між автомобілем та смартфоном, а також функції моніторингу та сигналізації.

Читайте також З’явився круїзний електричний мотоцикл для далеких подорожей

Scoox інтегрував у Zero X7 сенсорну систему для комплексного моніторингу припаркованого мотоцикла, і т.ч. програму попередження про крадіжку. Ця система реєструє зовнішні впливи та повідомляє користувача про все на його смартфон.

А про ціну не сказали

Вартість мотоцикла виробник дипломатично обійшов стороною, але відкрив завісу з початком тестів продажу.

Офіційно озвучено, що тестові поїздки стартують наприкінці 2025-го, тобто вже днями. Початок продажів Zero X7 у Китаї заплановано в наступному році.

Переднє колесо не кріпиться до звичайної вилки, яка обертається як єдине ціле, а має власну точку повороту в області поворотного кулака. Фото: Scoox

Очікується, що перша партія центрів доставки відкриється у першій половині 2026-го в 50 ключових містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай, Гуанчжоу, Шеньчжень та Ченду,

Про вихід на європейський ринок наразі повідомлень не зроблено.

Що відомо про Scoox

Практично нічого – повний новачок, як кажуть, "без роду і племені". Є інформація, що 28 жовтня ц.р. новий гравець ринку високоякісних двоколісних повністю електричних транспортних засобів Scoox провів свою глобальну конференцію з презентації бренду в Пекіні.

На цьому заході він конкретно заявив про амбітні цілі, визначивши «Нульові обмеження, безмежна крутість» як свою основну ціннісну пропозицію та зобов'язавшись створювати електромобілі середнього та високого класу для молодих користувачів.