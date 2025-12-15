Забутий іспанський бренд повертається завдяки китайським автовиробникам

Компанія Santana була заснована ще у 1950-х роках і здобула популярність у 1958 році, коли почала випускати Land Rover за ліцензією. Ці позашляховики експортувалися до Європи, Африки та Південної Америки. У 1980-х роках бренд перейшов до створення власних моделей, а згодом об’єднався із Suzuki, випускаючи добре відомі SJ та інші компактні позашляховики під маркою Santana.

Однак фінансові проблеми середини 1990-х та початку 2000-х років виявилися фатальними — попри спроби порятунку, виробництво було остаточно зупинене у 2011 році. Тепер Santana Motors повертається, але вже в новій ролі.

Повернення з китайським корінням

Першими моделями відродженого бренду стали пікапи Santana 400D та 400 PHEV. Фактично це перейменовані версії Nissan Z9, створені Dongfeng/Zhengzhou, але з локальним виробництвом в Іспанії. Дизельний Santana 400D оснащується 2,3-літровим мотором потужністю 188 к.с. й 500 Нм крутного моменту. Він доступний з 6-ступінчастою механікою або 8-ступінчастим “автоматом”. Розгін до 100 км/год займає 9,1 секунди, максимальна швидкість становить 170 км/год, а буксирувальна здатність сягає 3 200 кг.

Гібридна версія 400 PHEV є ще цікавішою. Плагін-гібрид поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун, електромотор і батарею ємністю 32 кВт-год. Сукупна віддача системи — 422 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Такий пікап розганяється до 100 км/год за 6,5 секунди, може проїхати до 120 км лише на електротязі, а загальний запас ходу перевищує 1 000 км.

Оснащення та ціни

Обидві моделі отримали щедру комплектацію. Уже в базі — повний привід, світлодіодна оптика, люк у даху, цифрова панель приладів на 10 дюймів і великий 14,6-дюймовий мультимедійний екран. У салоні також доступні підігрів і вентиляція сидінь зі штучної шкіри, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка на 50 Вт і комплекс сучасних систем допомоги водієві.

Ціни є досить конкурентними: від 29 900 євро за гібридну версію та від 44 700 євро за дизель. Для порівняння, Ford Ranger Double Cab на іспанському ринку стартує з позначки понад 31 000 євро.

Новий союз з BAIC

На цьому Santana не зупиняється. Компанія також оголосила про стратегічну угоду з китайським автогігантом BAIC. Згідно з домовленістю, в Іспанію постачатимуться напіврозібрані комплекти автомобілів BAIC, які будуть повністю збиратися на заводі в Лінаресі.

Очікується, що з 2026 по 2028 рік Santana представить цілу лінійку легкових позашляховиків, які доповнять пікапи. Хоча на першому етапі це будуть перейменовані моделі, сторони також планують спільну розробку нових автомобілів на платформах BAIC з унікальним дизайном та власною ідентичністю Santana. Повернення легендарного іспанського бренду показує, як китайські автовиробники дедалі активніше стають рушійною силою відродження європейських марок — і, схоже, для Santana Motors це лише початок нового розділу.