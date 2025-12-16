Які автомобілі найбільше купують в Китаї

Найпопулярнішим легковим автомобілем країни знову став Wuling Hongguang Mini EV, пише CarNewsChina. У листопаді було продано 56 800 електромобілів, що дозволило моделі зберегти статус бестселера, попри падіння місячних продажів на 7,7%. Загальний обсяг реалізації з початку року сягнув 406 200 одиниць. Безпосередніми конкурентами Mini EV залишаються Geely Geome Xingyuan та Tesla Model 3, хоча жоден із них не зміг перевершити лідера за підсумками місяця.

Також цікаво: Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Сегмент седанів і хетчбеків у цілому показав слабку динаміку: продажі скоротилися до 1,007 млн автомобілів, що на 10% менше, ніж рік тому. Цікаво, що попри активну електрифікацію ринку, значну частку в десятці найкращих зберігають бензинові моделі, зокрема Nissan Sylphy та Volkswagen Passat, Lavida і Sagitar.

У категорії позашляховиків лідерство впевнено утримує Tesla Model Y. У листопаді кросовер розійшовся тиражем 47 100 одиниць, показавши вражаюче зростання майже на 142% у порівнянні з попереднім місяцем. Сукупні продажі Model Y з початку року вже наблизилися до 360 тисяч автомобілів. Другу позицію посів Xiaomi YU7, який продемонстрував стабільні результати з 33 700 проданими машинами, а третє місце дісталося Geely Boyue L.

Читайте також: Забутий іспанський бренд повертається завдяки китайським автовиробникам

Продажі мінівенів залишаються найменшими серед основних сегментів — 86 тисяч одиниць за місяць. Хоча показник трохи зріс у порівнянні з жовтнем, у річному вимірі спад склав майже 17%. Найпопулярнішим мінівеном листопада став Wey Gaoshan, який зберігає сильні позиції у преміальному сімейному сегменті. Загалом листопадові результати підтверджують ключову тенденцію китайського ринку: попит поступово зміщується у бік електромобілів та гібридів, однак традиційні бензинові моделі все ще відіграють помітну роль, особливо у масових класах.