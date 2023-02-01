Один из самых больших сайтов частных объявлений рассказал, какими автомобилями чаще всего интересовались украинцы в 2022 году.

Сервис частных объявлений OLX посчитал, какие автомобили чаще всего продавали, а на какие больше всего отвечали пользователи интернета.

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Самый большой выбор автомобилей с пробегом был в июле – сразу после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями продавцов. Тогда на платформе OLX разместили почти 180 тысяч объявлений по продаже подержанных автомобилей. Самыми популярными марками были Volkswagen (19045 предложений), Opel (10774) и Ford (9331).

В то время покупатели тоже наиболее активно интересовавшиеся автомобилями с пробегом искали чаще всего марку Volkswagen (104 200 пользователей отозвались на объявление в течение июля). Этот автомобильный бренд традиционно также был наиболее востребован среди покупателей на протяжении всего года.

Пятерка самых популярных марок авто с пробегом среди украинцев в 2022 г.

Volkswagen – более 1 млн пользователей отозвалось на объявление; Opel - 641 150; BMW - 574 533; Mercedes-Benz - 514 961; Daewoo - 476 499.

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Если выделить марки и модели, то десятка самых популярных машин среди пользователей OLX в основном не превышает бюджет в $5 000.

Volkswagen Golf - $4 219; Daewoo Lanos-Sens - $2 408; BMW 5-series - $4 517; BMW 3-series - $4 687; Skoda Octavia - $6 209; Opel Vectra - $1 794; Volkswagen Passat sedan - $5 550; Audi A6 - $4 700; Opel Astra - $5 029; Volkswagen Passat Variant - $5 164.

Возраст автомобилей, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет, а пятерка самых популярных типов кузова выглядела так:

седан - более 5,4 млн отзывов;

хэтчбек - более 2 млн;

универсал - 1,5 млн;

внедорожник - 1,1 млн;

микроавтобус - 544 тыс.

Средняя стоимость и пробег имеющихся автомобилей с пробегом: