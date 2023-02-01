Один з найбільших сайтів приватних об'яв розповів, якими автомобілями найчастіше цікавились українці у 2022 році.

Сервіс приватних оголошень OLX порахував, які автомобілі найчастіше продавали, а на які більше всього відповідали користувачі інтернету.

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Найбільший вибір автомобілів з пробігом був в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі OLX розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто. Тоді найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).

В той час покупці теж найбільш активно цікавилися автомобілями з пробігом шукали найчастіше марку Volkswagen (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно також був найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року.

П’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022 р:

Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення; Opel — 641 150; BMW — 574 533; Mercedes-Benz — 514 961; Daewoo — 476 499.

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Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:

Volkswagen Golf — $4 219; Daewoo Lanos-Sens — $2 408; BMW 5-series — $4 517; BMW 3-series — $4 687; Skoda Octavia — $6 209; Opel Vectra — $1 794; Volkswagen Passat sedan — $5 550; Audi A6 — $4 700; Opel Astra — $5 029; Volkswagen Passat Variant — $5 164.

Вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років, а п’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:

седан — понад 5,4 млн відгуків;

хетчбек — понад 2 млн;

універсал — 1,5 млн;

позашляховик — 1,1 млн;

мікроавтобус — 544 тис.

Середня вартість та пробіг наявних автомобілів з пробігом: