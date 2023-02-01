Один з найбільших сайтів приватних об'яв розповів, якими автомобілями найчастіше цікавились українці у 2022 році.

Сервіс приватних оголошень OLX порахував, які автомобілі найчастіше продавали, а на які більше всього відповідали користувачі інтернету.

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Найбільший вибір автомобілів з пробігом був в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі OLX розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто. Тоді найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).

В той час покупці теж найбільш активно цікавилися автомобілями з пробігом шукали найчастіше марку Volkswagen (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно також був найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року.

П’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022 р:

  1. Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
  2. Opel — 641 150;
  3. BMW — 574 533;
  4. Mercedes-Benz — 514 961;
  5. Daewoo — 476 499.

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Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:

  1. Volkswagen Golf — $4 219;
  2. Daewoo Lanos-Sens — $2 408;
  3. BMW 5-series — $4 517;
  4. BMW 3-series — $4 687;
  5. Skoda Octavia — $6 209;
  6. Opel Vectra — $1 794;
  7. Volkswagen Passat sedan — $5 550;
  8. Audi A6 — $4 700;
  9. Opel Astra — $5 029;
  10. Volkswagen Passat Variant — $5 164.

Вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років, а п’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:

  • седан — понад 5,4 млн відгуків;
  • хетчбек — понад 2 млн;
  • універсал — 1,5 млн;
  • позашляховик — 1,1 млн;
  • мікроавтобус — 544 тис.

Середня вартість та пробіг наявних автомобілів з пробігом:

Пробіг

Кількість оголошень

Відгукнулися на оголошення, млн

Середня ціна, тис. $

до 100 тис. км

432 432

4,6

6 400

від 100 до 300 тис. км

783 266

7,8

5 700

понад 300 тис. км

903 847

9,3

5 800