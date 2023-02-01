Один з найбільших сайтів приватних об'яв розповів, якими автомобілями найчастіше цікавились українці у 2022 році.
Сервіс приватних оголошень OLX порахував, які автомобілі найчастіше продавали, а на які більше всього відповідали користувачі інтернету.
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Найбільший вибір автомобілів з пробігом був в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі OLX розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто. Тоді найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).
В той час покупці теж найбільш активно цікавилися автомобілями з пробігом шукали найчастіше марку Volkswagen (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно також був найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року.
П’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022 р:
- Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
- Opel — 641 150;
- BMW — 574 533;
- Mercedes-Benz — 514 961;
- Daewoo — 476 499.
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Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:
- Volkswagen Golf — $4 219;
- Daewoo Lanos-Sens — $2 408;
- BMW 5-series — $4 517;
- BMW 3-series — $4 687;
- Skoda Octavia — $6 209;
- Opel Vectra — $1 794;
- Volkswagen Passat sedan — $5 550;
- Audi A6 — $4 700;
- Opel Astra — $5 029;
- Volkswagen Passat Variant — $5 164.
Вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років, а п’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:
- седан — понад 5,4 млн відгуків;
- хетчбек — понад 2 млн;
- універсал — 1,5 млн;
- позашляховик — 1,1 млн;
- мікроавтобус — 544 тис.
Середня вартість та пробіг наявних автомобілів з пробігом:
|
Пробіг
|
Кількість оголошень
|
Відгукнулися на оголошення, млн
|
Середня ціна, тис. $
|
до 100 тис. км
|
432 432
|
4,6
|
6 400
|
від 100 до 300 тис. км
|
783 266
|
7,8
|
5 700
|
понад 300 тис. км
|
903 847
|
9,3
|
5 800