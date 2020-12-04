Откуда люди узнают о новой модели, что именно ищут и когда могут заехать в автосалон.

В 2020 году 83% покупателей новых авто узнают об обновлении модели автомобиля в интернете. Главные источники – новостные сайты (обзоры, в том числе YouTube) и страницы автодилеров. Об этом на конференции "Auto.Ria" рассказал Сергей Братусьов с Google Ukraine.

Сегодня люди зайдут в салон только после того, как изучат характеристики автомобиля в интернете, хотя раньше могли заехать после увиденной визуальной рекламы. Однако мало кто покупает или делает заказ в интернете – большинство перед покупкой все-таки посещают автосалон.

Согласно исследованию Google в Восточной Европе, каждый четвертый покупатель нового авто выбирает модель того же бренда, который у него уже есть, а 7% – возвращаются к предыдущему бренду, который у них был раньше. 27% потребителей готовы сменить бренд, а 47% купят автомобиль впервые.

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Интересно, что украинцы ищут в интернете больше новых автомобилей, а не подержанных. Хотя результаты продаж в Украине говорят об обратном. Причем наибольший интерес среди новых авто люди проявляют к SUV, а вот среди подержанных автомобилей этот класс только на втором месте. Что касается марок, то ТОП-брендов в поиске практически повторяют рейтинг продаж в Украине: это Renault, Toyota, Nissan и Skoda.

"В течение 2020 года 1,4 миллиона украинцев изучали новые авто на Авториа, их количество выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом. Исходя из того, что для решения о покупке автомобиля человеку нужно время, есть хороший потенциал на рынке новых авто", – рассказал аналитик Auto.Ria Владислав Ильинов.

С момента первого поиска конкретного автомобиля в интернете до его покупки обычно проходит 1-3 месяца, – утверждают в Google.

В "Авто.риа" утверждают, что примерно 40% потенциальных покупателей, которые позвонили в автосалон за новым авто, приходят к этому решению после поиска автомобиля с пробегом. Они просмотрели много подержанных авто, потом несколько новых, также побывали на калькуляторе кредитования. Возможно, человек несколько недель имел оповещения о интересующих его автомобилях, но ни один вариант не понравился. Путь человека от первого любопытства к автомобилю до звонка в автосалон – в среднем 48 дней.

За 2020 год пользователи сайта "Авто.риа" 5,3 млн раз пользовались калькулятором расчета платежей в кредит. Они хотели узнать, как при первом взносе в 40 – 60% разбить платежи на максимально долгий период. Причем чаще всего они это делали в воскресенье. Чаще всего люди рассчитывали в кредит Kia Sportage, Lada Granta, Chery Tiggo2, Skoda Octavia и Renault Logan. Интерес к бюджетным авто в кредит также свидетельствует о том, что у людей были деньги на покупку подержанного авто, но они присматривались к новым.

Напомним, что в Украине 20% автомобилей продаются в кредит.