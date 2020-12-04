Звідки люди дізнаються про нову модель, що саме шукають та коли можуть заїхати до автосалону.

В 2020 році 83% покупців нових авто дізнається про оновлення моделі автомобіля в інтернеті. Головні джерела – новинні сайти (огляди, в тому числі YouTube) та сторінки автодилерів. Про це на конференції “Auto.Ria” розповів Сергій Братусьов з Google Ukraine.

Сьогодні люди зайдуть в салон лише після того, як вивчать характеристики автомобіля в інтернеті, хоча раніше могли заїхати після побаченої візуальної реклами. Однак мало хто купує чи робить замовлення в інтернеті – більшість перед покупкою все-таки відвідує автосалон.

Згідно дослідження Google в Східній Європі, кожен четвертий покупець нового авто обирає модель того ж бренду, який в нього вже є, а 7% – вертається до попереднього бренду, який у нього був раніше. 27% споживачів готові змінити бренд, а 47% куплять автомобіль вперше.

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Цікаво, що українці шукають в інтернеті більше нових автомобілів, а не вживаних. Хоча результати продажів в Україні говорять про протилежне. Причому найбільший інтерес серед нових авто люди проявляють до SUV, а от серед вживаних автомобілів цей клас лише на другому місці. Щодо марок, то ТОП-брендів у пошуку практично повторюють рейтинг продажів в Україні: це Renault, Toyota, Nissan та Skoda.

"Протягом 2020 року 1,4 мільйони українців вивчали нові авто на Авторіа, їх кількість виросла майже на третину порівняно з минулим роком. Виходячи з того, що для вирішення про купівлю автомобіля людині потрібен час, є гарний потенціал у ринку нових авто," – розповів аналітик Auto.Ria Владислав Ільїнов.

Від моменту першого пошуку конкретного автомобіля в інтернеті до його покупки зазвичай проходить 1-3 місяці, – стверджують в Google.

В “Авто.ріа” стверджують, що приблизно 40% потенційних покупців, які зателефонували в автосалон щодо нового авто, приходять до цього рішення після пошуку автомобіля з пробігом. Вони продивились багато вживаних авто, потім кілька нових, також побували на калькуляторі кредитування. Можливо, людина кілька тижнів мала сповіщення щодо цікавих йому автомобілів, але жоден варіант не сподобався. Шлях людини від першої цікавості автомобіля до дзвінка в автосалон – в середньому 48 днів.

За 2020 рік користувачі сайту "Авто.ріа" 5,3 млн разів користувались калькулятором розрахунку платежів в кредит. Вони хотіли дізнатись, як при першому внеску в 40 – 60% розбити платежі на максимально довгий період. Причому частіше всього вони це робили в неділю. Найчастіше люди розраховували в кредит Kia Sportage, Lada Granta, Chery Tiggo2, Skoda Octavia та Renault Logan. Цікавість до бюджетних авто в кредит також свідчить про те, що у людей були гроші на купівлю вживаного авто, але вони придивлялись до нових.

Нагадаємо, що в Україні 20% автомобілів продаються в кредит.