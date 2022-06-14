Авто премиум-класса дешевеют быстрее, чем массовых брендов. Но существуют и исключения.

После того, как новый автомобиль выезжает из автосалона, он сразу теряет некоторый процент от своей первоначальной цены. Стоимость всех транспортных средств продолжает уменьшаться с возрастом, однако некоторые марки обесцениваются больше, чем другие.

Чтобы определить, какие бренды автомобилей больше всего теряют ценность, автомобильные эксперты carVertical провели исследование и проанализировали более 72 миллионов единиц данных между 2019 и 2022 годами в Европе, США и Австралии. Вот основные выводы.

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Автомобили, которые меньше всего теряют стоимость с возрастом

Porsche (-64,4%), Jeep (-84,4%) и MINI (-85,5%) – это три бренда, которые меньше всего обесцениваются в странах, где проводили исследование. Например, Porsche за эти годы потеряет лишь 64,4% своей стоимости, а Lexus – 89,9% стоимости.

“Хотя Porsche производит спортивные автомобили, их модели довольно практичны для ежедневной езды. 911, пожалуй, является одним из самых знаковых автомобилей в истории автомобилестроения с огромной базой поклонников. Неудивительно, что его спрос превышает предложение. Автомобили Porsche надежны, долговечны и имеют выразительный вид, который привлекает клиентов”, – объясняет Матас Бузелис из carVertical.

Porsche 911

Среди транспортных средств с высокой остаточной стоимостью также есть более традиционные марки – Hyundai и Toyota. Эти транспортные средства более доступны по цене и обычно предлагают меньшие затраты на техническое обслуживание, что повышает их привлекательность среди покупателей подержанных автомобилей.

Автомобили, которые больше всего теряют стоимость с возрастом

Как показывает диаграмма, больше всего обесценивались за эти годы Chrysler, Audi и Seat. Например, максимальное обесценивание нового Chrysler в конечном итоге упадет до -96,8% (в среднем за 25 лет), что сделает его брендом, который теряет большую часть своей стоимости на рынке. На самом деле около половины марок в конце этой диаграммы амортизации являются авто премиум-класса. Несмотря на то, что потребители любят Infiniti, BMW и Volvo, их стоимость со временем значительно уменьшается.

Кстати В каких авто чаще всего скручивают пробег?

Для сравнения, самой низкой стоимости автомобили Toyota достигают в 19 лет, тогда как BMW – в 21. При этом автомобили Toyota теряют около 88,7% своей стоимости, тогда как BMW – 93,8%. Какие факторы вызывают эти различия?

“BMW и другие марки автомобилей класса люкс обычно имеют функции и технологические усовершенствования, которые покупатели подержанных автомобилей не ценят. Если вы можете позволить себе новый BMW, Mercedes-Benz или Land Rover, вы, наверное, хотите получить всю роскошь и инновации. Человек, который ищет подержанный автомобиль, ставит приоритет цены и расходов на техническое обслуживание перед всеми ненужными функциями. Вот почему подержанная Toyota для многих клиентов привлекательнее BMW”, – говорит Матас Бузелис.

Владельцам Audi (-96,2%), Seat (-95,8%) и Skoda (-95%) также не стоит ожидать выгодной сделки при продаже своих подержанных автомобилей.

В каком возрасте автомобили достигают наименьшей стоимости

По данным исследователей carVertical, средний возраст наиболее изношенных транспортных средств составляет 20 – 23 года. Однако различные марки автомобилей на разных этапах достигают своего самого низкого значения.

Porsche и MINI стоят меньше всего, когда им исполняется 15 лет. По достижении этой отметки их стоимость вновь увеличивается. Хорошо сохранившиеся модели могут стать ценной инвестицией. Isuzu, Suzuki, Kia и Dacia находятся на противоположной стороне спектра – они достигают цены металлолома в возрасте 30 лет.

Если модель редкая, то стоимость со временем может расти. В 90-х BMW изготовил лишь 891 единицу M5 E34 Touring. 20 из них имели специальное название Elekta – они были созданы исключительно для итальянского рынка. Оснащенный 3,8-литровым двигателем мощностью 335 л.с., такой универсал имел особую покраску и стильный интерьер. Искать подержанную Elekta сегодня все равно, что искать иголку в стоге сена. Любители автомобилей должны быть готовы потратить не менее 100 000 долларов, чтобы припарковать такой в своем гараже.

BMW M5 E34 Touring Elekta

В то время как обычный автомобиль, вероятно, через 20 – 30 лет окажется на свалке, Porsche или Jaguar с задокументированной сервисной книжкой и безупречной историей со временем даже могут стать более ценными.