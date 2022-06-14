Авто преміум-класу дешевшають швидше, ніж масових брендів. Але існують і виключення.

Після того, як новий автомобіль виїжджає з автосалону, він відразу втрачає деякий відсоток від своєї початкової ціни. Вартість усіх транспортних засобів продовжує зменшуватись з віком, однак деякі марки знецінюються більше, ніж інші.

Щоб визначити, які бренди автомобілів втрачають найбільшу цінність, автомобільні експерти carVertical провели дослідження та проаналізували понад 72 мільйони одиниць даних між 2019 і 2022 роками в Європі, США та Австралії. Ось основні висновки.

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Автомобілі, які найменше втрачають вартість з віком

Porsche (-64,4%), Jeep (-84,4%) і MINI (-85,5%) – це три бренди, які найменше знецінюються у країнах, де проводили дослідження. Наприклад, Porsche за ці роки втратить лише 64,4% своєї вартості, а Lexus – 89,9% вартості.

“Хоча Porsche виробляє спортивні автомобілі, їх моделі досить практичні для щоденної їзди. 911, мабуть, є одним із найбільш знакових автомобілів в історії автомобілебудування з величезною базою шанувальників. Не дивно, що його попит перевищує пропозицію. Автомобілі Porsche надійні, довговічні та мають виразний вигляд, який приваблює клієнтів”, – пояснює Матас Бузеліс з carVertical.

Porsche 911

Серед транспортних засобів з високою залишковою вартістю також є більш традиційні марки – Hyundai та Toyota. Ці транспортні засоби більш доступні за ціною і зазвичай пропонують менші витрати на технічне обслуговування, що підвищує їхню привабливість серед покупців вживаних автомобілів.

Автомобілі, які найбійльше втрачають вартість з віком

Як показує діаграма, найбільше знецінювалися за ці роки Chrysler, Audi та Seat. Наприклад, максимальне знецінення нового Chrysler в кінцевому підсумку впаде до -96,8% (в середньому за 25 років), що зробить його брендом, який втрачає більшу частину своєї вартості на ринку. Насправді близько половини марок у кінці цієї діаграми амортизації є авто преміум-класу. Попри те, що споживачі люблять Infiniti, BMW та Volvo, їхня вартість з часом значно зменшується.

До речі в яких авто найчастіше скручують пробіг?

Для порівняння, найнижчої вартості автомобілі Toyota досягають у 19 років, тоді як BMW – у 21. При цьому автомобілі Toyota втрачають близько 88,7% своєї вартості, тоді як BMW – 93,8%. Які фактори викликають ці відмінності?

“BMW та інші марки автомобілів класу люкс зазвичай мають функції та технологічні вдосконалення, які покупці вживаних автомобілів не цінують. Якщо ви можете дозволити собі новий BMW, Mercedes-Benz або Land Rover, ви, напевно, хочете отримати всю розкіш та інновації, які ви можете отримати. Людина, яка шукає вживаний автомобіль, ставить пріоритет ціни та витрат на технічне обслуговування перед усіма непотрібними функціями. Ось чому вживана Toyota для багатьох клієнтів привабливіша за BMW”, – каже М. Бузеліс

Власникам Audi (-96,2%), Seat (-95,8%) і Skoda (-95%) також не варто очікувати вигідної угоди при продажу своїх старих автомобілів.

У якому віці автомобілі досягають найменшої вартості

За даними дослідниками carVertical, середній вік найбільш зношених транспортних засобів становить 20-23 роки. Проте різні марки автомобілів на різних етапах досягають свого найнижчого значення.

Porsche та MINI коштують найменше, коли їм виповнюється 15 років. Після досягнення цієї позначки їх вартість знову збільшується. Добре збережені моделі можуть стати цінною інвестицією. Isuzu, Suzuki, Kia і Dacia знаходяться на протилежному боці спектру — вони досягають ціни металобрухту у віці 30 років.

Якщо модель рідкісна, то вартість з часом може рости. У 90-х BMW виготовив лише 891 одиницю M5 E34 Touring. 20 з них мали спеціальну назву Elekta – вони були створені виключно для італійського ринку. Оснащений 3,8-літровим двигуном потужністю 335 к.с., такий універсал мав особливе фарбування та стильний інтер’єр. Шукати вживану Elekta сьогодні все одно, що шукати голку в копиці сіна. Любителі автомобілів повинні бути готові витрати не менше 100 000 доларів, щоб припаркувати такий у своєму гаражі.

BMW M5 E34 Touring Elekta

У той час як звичайний автомобіль, ймовірно, через 20-30 років опиниться на сміттєзвалищі, Porsche чи Jaguar із задокументованою сервісною книжкою та бездоганною історією з часом навіть можуть стати більш цінними.