Какие автомобили по типу топлива покупали украинцы в октябре 2025 года

Институт исследований авторынка обнародовал анализ регистраций транспортных средств в Украине за октябрь 2025 года. Данные охватывают три главных сегмента - внутренние перепродажи, импорт подержанных авто и рынок новых легковушек.

Данные показывают, что предпочтения украинцев существенно отличаются в зависимости от того, на каком рынке покупается автомобиль.

Внутренний рынок

На рынке внутренних перепродаж доминируют автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые авто занимают более 42% рынка. Наибольший рост в октябре продемонстрировал дизель. В то же время доля электромобилей, которые здесь преимущественно представлены старыми моделями, несколько сократилась.

Импорт подержанных

Сегмент импорта подержанных авто остается главным каналом поступления электромобилей в Украину. Их доля в октябре снова выросла, приблизившись к 30% от всего импорта. Бензиновые авто, которые преимущественно везут из США и Европы, все еще удерживают первенство, хотя их доли постепенно уменьшаются.

Сегмент новых легковушек

Рынок новых авто демонстрирует наибольшую волатильность и ориентацию на современные технологии. В октябре доля электромобилей и бензиновых авто существенно сократилась. Зато произошел неожиданный всплеск спроса на дизельные авто (+3,3%) и стабильный рост популярности гибридов, которые занимают уже более 20% рынка.

Резюме экспертов Института исследований авторынка:

"Октябрьские данные четко иллюстрируют, что в Украине фактически существует три параллельных автомобильных рынка с совершенно разной структурой спроса.

Внутренний рынок - это "старый" автопарк страны. Он остается консервативным и финансово-ориентированным. Доминирование бензина, дизельных версий и ГБО (суммарно более 93%) логично. Покупатели здесь ищут проверенные, часто более дешевые в обслуживании варианты. Небольшое падение доли электромобилей (-0,6%) здесь ожидаемое, поскольку ее на себя сейчас прочно тянет сегмент свежепригнанных.

Рынок импорта - это главный поставщик доступных "зеленых" авто. Тенденция очевидна: доля подержанных электромобилей (почти 30%) продолжает расти (+1,2% за месяц). Украинцы активно везут EV из-за границы как выгодную альтернативу - и возврат НДС на их растаможку не за горами.

Рынок новых авто - самый непредсказуемый. Стремительный рост дизеля (+3,3%) и одновременное падение электро и бензина (по -2,0%) вряд ли является изменением потребительских настроений. Это, вероятнее всего, логистический фактор: сейчас дилерам, особенно официальным, часто приходится торговать тем, что дали, а покупатели, в свою очередь, это и покупают, потому что выбор иногда ограничен. Или же еще проще - иногда такая картина происходит когда происходит большой заказ на несколько сотен автомобилей одним покупателем (компанией), после чего, следующего месяца, показатели возвращаются к предыдущим привычным значениям.

Главный тренд на рынке новых авто - стабильный рост гибридов (+0,7%). Они заняли нишу "золотой середины" для тех, кто хочет технологичное и экономное авто, но еще не готов к полностью электрическому. Если посмотреть шире, то суммарно электромобили (31,9%) и гибриды (20,9%) уже охватили более 52% рынка новых авто. Это свидетельствует о четком векторе на электрификацию".