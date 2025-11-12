Які авто за типом пального купували українці у жовтні 2025 року

Інститут досліджень авторинку оприлюднив аналіз реєстрацій транспортних засобів в Україні за жовтень 2025 року. Дані охоплюють три головні сегменти — внутрішні перепродажі, імпорт вживаних авто та ринок нових легковиків.

Дані показують, що уподобання українців суттєво відрізняються залежно від того, на якому ринку купується автомобіль.

Внутрішній ринок

На ринку внутрішніх перепродажів домінують автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові авто займають понад 42% ринку. Найбільше зростання у жовтні продемонстрував дизель. Водночас частка електромобілів, які тут переважно представлені старішими моделями, дещо скоротилася.

Імпорт вживаних

Сегмент імпорту вживаних авто залишається головним каналом надходження електромобілів в Україну. Їхня частка в жовтні знову зросла, наблизившись до 30% від усього імпорту. Бензинові авто, які переважно везуть зі США та Європи, все ще утримують першість, хоча їхні частки поступово зменшуються.

Сегмент нових легковиків

Ринок нових авто демонструє найбільшу волатильність та орієнтацію на сучасні технології. У жовтні частка електромобілів та бензинових авто суттєво скоротилася. Натомість відбувся несподіваний сплеск попиту на дизельні авто (+3,3%) та стабільне зростання популярності гібридів, які займають вже понад 20% ринку.

Резюме експертів Інституту досліджень авторинку:

«Жовтневі дані чітко ілюструють, що в Україні фактично існує три паралельні автомобільні ринки з абсолютно різною структурою попиту.

Внутрішній ринок — це «старий» автопарк країни. Він залишається консервативним і фінансово-орієнтованим. Домінування бензину, дизельних версій та ГБО (сумарно понад 93%) є логічним. Покупці тут шукають перевірені, часто дешевші в обслуговуванні варіанти. Невелике падіння частки електромобілів (-0,6%) тут очікуване, оскільки її на себе зараз міцно тягне сегмент свіжопригнаних.

Ринок імпорту — це головний постачальник доступних «зелених» авто. Тенденція очевидна: частка вживаних електромобілів (майже 30%) продовжує зростати (+1,2% за місяць). Українці активно везуть EV з-за кордону як вигідну альтернативу — та й повернення ПДВ на їхнє розмитнення не за горами.

Ринок нових авто — найбільш непередбачуваний. Стрімке зростання дизеля (+3,3%) та одночасне падіння електро і бензину (по −2,0%) навряд чи є зміною споживчих настроїв. Це, найімовірніше, логістичний фактор: зараз дилерам, особливо офіційним, часто доводиться торгувати тим, що дали, а покупці, своєю чергою, це й купують, бо вибір подекуди обмежений. Або ж ще простіше — часом така картина стається коли відбувається велике замовлення на кількасот автомобілів одним покупцем (компанією), після чого, наступного місяця, показники повертаються до попередніх звиклих значень.

Головний тренд на ринку нових авто — стабільне зростання гібридів (+0,7%). Вони зайняли нішу «золотої середини» для тих, хто хоче технологічне та економне авто, але ще не готовий до повністю електричного. Якщо подивитися ширше, то сумарно електромобілі (31,9%) та гібриди (20,9%) вже охопили понад 52% ринку нових авто. Це свідчить про чіткий вектор на електрифікацію".